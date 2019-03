Iubita lui Dani Oțil a intrat în direct la “Neatza”. Reacția jenantă a “matinalului”

Ediție de senzație la “Neatza cu Răzvan și Dani” astăzi, 28 martie! Iubita lui Dani Oțil a venit în platoul matinalului de la Antena 1, unde a defilat în mai multe ținute sexy și provocatoare, realizate de o creatoare de modă de la noi. Când și-a văzut partenera de viață îmbrăcată atât de sumar, uneori la fel ca atunci când o vede în dormitor, carismaticul “matinal” a avut o reacție jenantă.

Gabriela Prisăcariu, în ținute sexy la “Neatza cu Răzvan și Dani”

Una dintre ținutele în care a apărut Gabriela Prisăcariu în platoul de la “Neatza cu Răzvan și Dani” este un sacou negru, cu un decolteu adânc, la care nu și-a pus sutien și portjartiere extrem de sexy. Dani Oțil a plecat din platou, s-a retras în spatele camerelor… stătea în apropierea spectatorilor și când și-a văzut iubita atât de dezgolită, el și-a pus mâna la ochi și apoi în cap, spre amuzamentul colegilor care i-au văzut reacțiile.

A doua ținută îmbrăcată de iubita lui Dani Oțil a fost o rochie transparentă neagră, pe sub care avea un body sexy. Când frumosul model poza pe catwalk-ul improvizat în platoul matinalului de la Antena 1, Dani Oțil a urlat la fel ca lupii. La un moment dat, Răzvan Simion a spus despre acesta: “Nu vrea să vină, că e sălbatic”.

După prezentarea de modă și ședința foto care au fost realizate în platoul matinalului de la Antena 1, Dani Oțil a venit lângă Răzvan Simion și a spus în glumă: “A băgat lupii în spate. (…). Parcă nu am mai văzut așa ceva. Pubele, vezi că îți dai cu blițul în ochi. (…)”.

La scurt timp după ce s-a așezat lângă colegul său de prezentare, Dani Oțil a afirmat în spirit de glumă: “Acest nepotism, care se propovăduiește la «Neatza»… ce urmează, Răzvan?”. În cadrul emisiunii a urmat un interviu realizat cu Lidia Buble pe când filma clipul pentru “Asta sunt eu”, o piesă în colaborare cu What’s UP.

Cine este Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu este una dintre cele mai admirate și, în același timp, controversate concurente care au participat la “Supermodels by Cătălin Botezatu”. La acea vreme a făcut următoarea declarație: “Bărbații caută, în general, femei proaste. Până acum nu mi-am găsit jumătatea și nici nu caut. Am fost cu barbați care mi-au dat papucii pentru că s-au gândit că sunt și frumoasă, și mai am și ceva în cap, așa că înainte să îi părăsesc eu, au preferat să facă ei pasul ăsta”.