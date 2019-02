Dani Oțil și-a dus iubita în Barcelona de Dragobete. Ce făcea în prezența ei e deranjant pentru orice femeie. FOTO

Ziua lui Dragobete – zeul tinereții, al veseliei și al iubirii – i-a prins pe Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil în Barcelona, un oraș fantastic… plin cu clădiri vechi și încărcate de istorie. Deși gestul prezentatorului de a-și duce iubita într-un loc atât de romantic a fost aplaudat, el a fost criticat de unii care au văzut ce a făcut la un moment dat acesta în prezența focoasei șatene.

Dani Oțil și-a dus iubita în Barcelona cu ocazia sărbătorii Dragobetelui

Criticile la adresa lui Dani Oțil au apărut după ce iubita lui a făcut publică o înregistrare cu ei doi, în care ea apare cu un zâmbet mare pe față în timp ce stă în brațele lui. În imaginile urcate pe Instagram Stories se poate observa că matinalul de la Antena 1 se juca “Arcade”, care seamănă cu Candy Crush. Unii dintre internauți i-au reproșat prezentatorului că își neglijează iubita într-o zi atât de specială.

Totuși… ce nu știu mulți este că Dani Oțil a reușit să îmbine serviciul cu iubirea, nedorind să plece în delegaţie fără partenera lui de viață, Gabriela Prisăcariu. Adevăratul motiv pentru care prezentatorul se află în Barcelona este reprezentat de faptul că el a fost invitat într-un “Media Trip” de o companie de telefonie mobilă.

Cine este Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu este una dintre cele mai admirate și, în același timp, controversate concurente care au participat la “Supermodels by Cătălin Botezatu”. La acea vreme a făcut următoarea declarație: “Bărbații caută, în general, femei proaste. Până acum nu mi-am găsit jumătatea și nici nu caut. Am fost cu barbați care mi-au dat papucii pentru că s-au gândit că sunt și frumoasă, și mai am și ceva în cap, așa că înainte să îi părăsesc eu, au preferat să facă ei pasul ăsta”.