Plimbare în zona de nord a Capitalei. Asta pare să-și fi propus Romanița Iovan, iar dorința avea să-i fie îndeplinită. Iubitorul ei partener de viață a scos-o la mișcare pe lângă Parcul Herăstrău, acțiune pe care designerul a tratat-o cu maximă răspundere. Alături de o prietenă comună, Romanița și iubitul ei aveau să petreacă mai bine de o oră la pas, pe aleea plină de frunze ruginii. CANCAN.RO vă prezintă imaginile, în exclusivitate.

Romanița Iovan a preferat negrul, e drept, culoare care o prinde de minune. În picioare și-a luat adidași ușori, lucrați dintr-un material textil care i-a trecut peste glezne. Și pentru că toamna e ușor ”periculoasă”, a îmbrăcat un trenci care s-o ferească de vântul șiret și rece, care i-ar putea crea probleme de sănătate. Iubitul ei a preferat blugii, cămașa, vesta și o geacă de culoare închisă, un bleumarin plăcut, iar pe cap a ”aruncat” o simpatică șapcă.

Romanița Iovan, scoasă la plimbare de iubitul ei

Așa au plecat la drum cei doi, însoțiți de prietena lor. Și au avut de mers, de povestit, de admirat peisajul încântător al unei blânde zi de toamnă. Au călcat pe frunzele ruginii, din belșug căzute din copacii pregătiți să înfrunte iarna ce vine. Din când în când, cei trei au slăbit pasul, s-au oprit, au schimbat vorbe, au admirat natura.

Au avut și câteva comentarii, întrebări la care s-au ajutat reciproc, în plină stradă. Drumul a continuat agale. Au traversat, iar bărbatul și-a făcut, imediat, prezența. Cu multă afecțiune, a prins-o pe Romanița de braț și a îndrumat-o, atunci când s-au încumetat să taie ”fața” mașinilor. Regulamentar, pe trecere… Ocolul a fost mare, dar au avut mereu lângă ei parcul Herăstrău, o oază de natură pe care au privit-o admirativ. Dar a venit și ora mesei, așa că iubitorii de plimbare au făcut cale întoarsă. Tot liniștiți și ”inhalând” aerul mai curat decât cel dintre blocuri, invadat de noxe.

Cine este iubitul Romaniței Iovan

creatoarea de modă și iubitul ei se înțeleg de minune. Iulian Gogan, un avocat de succes, este bărbatul care a reușit să-i aducă alinare Romaniței Iovan. În ciuda faptului că între cei doi există o diferență de vârstă de 11 ani, „Eu mă mir, cum se miră și el, și cum se miră o grămadă de oameni care nu au dat șanse acestei relații, unde personajul masculin e mult mai tânăr decât personajul feminin, adică eu. La noi chiar a funcționat. Nici nu știu dacă am mers pe o rețetă, nici eu nu am dat șanse acestei relații, poate că nici el", a declarat Romanția Iovan pentru Viva.ro.

Romanița a dezvăluit și ce planuri are. Cert e că nu vrea, deocamdată, măritiș. ”Oricum, nu vreau să mă căsătoresc, și nici el. Dar am mers pe încredere. Maturitatea mea i-a dat și lui ceva, odată cu trecerea timpului s-a maturizat și el. Știți cum e, bărbații sunt mai copii decât femeile. Eu poate am luat din energia lui. E foarte important să fii energică, n-ai cum tu, ca femeie, să fii ca o legumă, și el ca un spiriduș.

A contat foarte mult faptul că am avut încredere unul în celălalt. Pentru mine, viața e o mare bucurie. Eu vreau să mă simt iubită și să mă iubesc. Nu pot să trăiesc altfel… Eu am ales să trăiesc viața iubind și acceptând iubirea. Altfel nu vreau, sunt sigură și stăpână pe mine și nu vreau să trăiesc în alt mod.

Nu suntem legați de niciun act, nu ne leagă decât o relație frumoasă, iubirea și o prietenie bazată și pe respect. Este bărbatul cu care am stat cel mai mult, până acum. Probabil că vârsta maturității a contat”, a mai spus Romanția Iovan.

