Iubitul Violetei Bănică a părăsit România! Care este motivul: „Din experiență vă spun...”

De mai bine de un an de zile, Violeta Bănică trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Aceasta are o relație cu George, un tânăr ce a cucerit-o datorită caracterului său, pe care fiica Andreei Marin spune că nu l-a întâlnit la prea mulți oameni. Deși relația lor merge cât se poate de bine, acum cei doi trebuie să se adapteze la o relație la distanță. Iubitul Violetei Bănică a părăsit România. Care este motivul?

În urmă cu ceva timp, prin intermediul unei fotografii de cuplu, Violeta Bănică dezvăluia, în mediul online, că trăiește primii fiori ai dragostei. Fiica Andreei Marin și-a asumat relația public, iar de-a lungul timpului le-a mai arătat fanilor din mediul online cum o răsfață iubitul. Însă, acum, George este departe, iar cei doi experimentează relația la distanță.

Așa cum spuneam, povestea de iubire dintre Violeta Bănică și George a început în urmă cu mai bine de un an. Cei doi s-au cunoscut la școală, fiind colegi, și au reușit să își construiască un drum împreună. Deși preferă să păstreze discreția în ceea ce privește relația sa, Violeta a dat, recent, câteva detalii despre povestea de iubire pe care o trăiește.

„Eu și George ne-am cunoscut la școală, am fost colegi, și cu un pic de noroc am ajuns în prezent. Sunt extrem de fericită alături de el și avem o relație plină de iubire, pe care o prețuiesc enorm. George este pasionat de inginerie mecanică și aerospațială, nu de jurnalism, deși presa a susținut această idee. Mai mult de atât nu am să spun, fiindcă țin foarte mult la intimitatea mea când vine vorba despre viața personală”, a declarat Violeta Bănică, potrivit viva.ro.