Strictă atunci când vine vorba de ținutele vedetelor și nu numai, Iulia Albu a comentat felul în care a ales să se îmbrace Valentina Pelinel în ziua în care a devenit oficial soția fostului acționar de la Dinamo, Cristian Borcea. Vă reamintim că cei doi s-au căsătorit civil pe 12 septembrie, când CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a dezvăluit în exclusivitate că vedeta este însărcinată cu gemeni.

Iulia Albu, comentariu fabulos despre rochia purtată de Valentina Pelinel în ziua cununiei civile cu Cristi Borcea

Cunoscutul fashion editor a avut doar cuvinte de laudă la adresa Valentinei Pelinel în legătură cu alegerea vestimentației din ziua cununiei civile, dar și a accesoriilor. Și… după ce a comentat fiecare detaliu, Iulia Albu le-a urat celor doi proaspăt însurăței: “Casă de piatră!”.

“Valentina Pelinel a ratat o aparitie frumoasa… pentru ca Valentina Pelinel a avut o aparitie superba. Rosul nu este o culoare usor de purtat, insa alegerea corecta a buchetului si a bijuteriilor in aceeasi cromatica au facut casa buna cu contrastul dat de argintiul antichizat al sandalelor Jimmy Choo.

Lipsa decolteului si lungimea protocolara a rochiei au dat un plus de finete aparitiei Valentinei, ca si alegerea rujului rosu, aparent exagerata insa, in contexul ales, extrem de bine venita. O rochie rosie se poate purta doar cu o pereche de pantofi sau sandale rosii, sau exact asa cum a purtat-o Valentina. Casa de piatra!”, a declarat Iulia Albu, potrivit wowbiz.ro.

Despre rochia roșie purtată în ziua în care a devenit doamna Borcea, Valentina Pelinel a spus că nu a fost creată special pentru acest eveniment, că și-a comandat-o mai de mult timp și că nu a îmbrăcat-o niciodată. În plus, a mai subliniat vedeta, a ales să poarte roșu pentru că e culoarea ei preferată.

“Nu putem știi încă (n.r.: sexul gemenilor). O să vă spun la momentul potrivit (n.r.: răspunsul Valentinei Pelinel la întrebarea: «Când vei îmbrăca rochia de mireasă?»). Acum, deocamdată, am făcut cununia, am vrut să ne fie alături doar părinții. Da, sunt fericită! Așteptam demult amândoi momentul ăsta și, ați văzut, noi am fost uniți de la început și, momente foarte grele, și nu am nicio îndoială că, mai ales acum, o să fim uniți. Sănătoși să fim! (…).

Sunt fericită, sunt împlinită, recunosc că sunt și emoționată, pentru că amândoi am așteptat momentul ăsta de multă vreme și uite că s-a întâmplat. (…). E culoarea mea preferată (n.r. roșu). (…).”, a mărturisit soția lui Cristian Borcea.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit în toamna acestui an

Valentina Pelinel este un fost fotomodel din România. În anul 1999, Valentina Pelinel a câștigat concursul “Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York, în Statele Unite. A fost căsătorită cu politicianul Cristian Boureanu de care a divorţat în 2014.

La începutul anului 2016, Valentina Pelinel a anunţat că este însărcinată, iar zvonurile îl dădeau ca tată pe Cristi Borcea. La scurt timp de la naștere, fotomodelul a confirmat informaţiile. Ea a devenit mămică pentru prima dată pe 8 iunie 2016. Atunci ea l-a adus pe lume pe Milan Cristian, care e cel de-al şaptelea copil al lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel a devenit soția lui Cristian Borcea pe 12 septembrie 2018. În ziua în care a avut loc cununia civilă s-a aflat și că vedeta este însărcinată cu gemeni.