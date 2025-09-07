Acasă » Exclusiv » Iulia Albu s-a dat peste cap să-i îndeplinească fiicei dorința! Mikaela a comandat, mami a executat: „Nopți, săptămâni, luni nedormite”

Iulia Albu s-a dat peste cap să-i îndeplinească fiicei dorința! Mikaela a comandat, mami a executat: „Nopți, săptămâni, luni nedormite”

De: Andreea Archip 07/09/2025 | 16:27
Iulia Albu a începu o nouă viață într-o casă istorică, din buricul capitalei, unde s-a mutat împreună cu Mikaela, fiica ei și a lui Mihai Albu. Chiar dacă locuința nu este complet gata și mai sunt detalii de pus la punct, vedeta se bucură din plin de amenajările făcute, reușind să devină proprietara unor piese valoroase. În interviul exclusive acordat pentru CANCAN.RO, criticul de modă ne-a povestit despre camera de prințesă a fiicei sale și efortul depus pentru a-i îndeplini dorința. Mikaela are pat lucrat cu foiță de aur, pe care și-a pus amprenta un celebru sculptor. Mama și fiica au ajuns în punctul în care își împrumută hainele și pantofii, Iulia recunoscând că nu mai are nimic… doar al ei.

Iulia Albu și-a făcut apariția la Viva Influencers Party 2025 la brațul fiicei sale, Mikaela, care îi seamănă perfect. Adolescenta a fost cea premiată, având o comunitate de peste 25.000 de followers.

“A venit momentul să iasă și ea mai mult. Încet, dar sigur, intră și ea în lumea influencingului. Și era normal să vină alături de mine la anumite evenimente”, ne-a spus Iulia Albu.

Iulia Albu: „Este un pat antic, lucrat cu foiță de aur”

CANCAN.RO: Ce sfaturi ți-a dat mama înainte să mergeți la evenimente, înainte să faci postări pe social media?

Mikaela: Să nu am emoții, să nu-mi fie frică să mă exprim, să am încredere în mine.

Iulia Albu: Ce treabă bună am făcut!

CANCAN.RO: Ce faceți cu casa? V-ați mutat? Unde locuiți în prezent?

Iulia Albu: Ne-am mutat în casă. Este foarte bine totul. Lucrările nu sunt gata. N-am terminat normal, dar mai avem foarte puține lucruri de făcut și o să vedeți pe instagram despre ce vorbesc.

CANCAN.RO: Mikaela, cum arată camera ta?

Mikaela: Arată ca o cameră de prințesă. Pe latura asta vreau să fie regal în culori roz, bej, alb.

CANCAN.RO: Există și o piesă de suflet?

Iulia Albu: Patul și l-a dorit foarte mult. Este un pat antic, lucrat cu foiță de aur. Este făcut în 1904, semnat de un celebru sculptor.

Mikaela este copia Iuliei Albu

CANCAN.RO: Cum l-ați găsit?

Iulia Albu: L-am căutat. Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite. Este ok.

CANCAN.RO: Camera ta ce are specific, amprentă personală?

Iulia Albu: Are multe, dar o să vă arăt pe Instagram-ul meu când va fi momentul. Momentan se mai lucrează încă acolo, dar este ok.

Iulia Albu: „Nu mai am nicio pereche de pantofi doar eu. Toate sunt la comun”

CANCAN.RO: Cât a durat tot procesul?

Iulia Albu: În curând vom împlini un an de când am găsit casa și am demarat procedurile, ne-am apucat de lucru și tot. Cam un an. Cred că în noiembrie va fi un an.

CANCAN.RO: Ce mai urmează pentru voi în toamna asta? Ce mai e pe lista de dorințe?

Iulia Albu: Să terminăm casa. În curând am o surpriză pentru voi, în două zile. E deja filmat și urmează să fie lansat. Este vorba de un proiect mai mult cu Mika. Să spunem că a început să intre deja în pâine.

Mikaela: Bineînțeles să fie gata casa, ca să pot să petrec timp cu mama în casă, să ne uităm la filme împreună. Oricum asta facem, dar să fie gata, să avem sentimentul că e gata casa noastră.

CANCAN.RO: Urmează ziua ta de naștere, în mai puțin de o lună. Ce-ți dorești?

Mikaela: Să petrec timp alături de familie și cu prietenii mei. Ăsta-i singurul lucru pe care mi-l doresc.

CANCAN.RO: Deci e bine, nu îți face așa o listă lungă.

Iulia Albu: Mikaela este un copil care nu cere foarte multe lucruri și de care sunt foarte mândră. Bine, în afară de pantofii ăia…Își dorește niște pantofi totuși de ziua ei, dar vedem.

CANCAN.RO: Știi cum e? O dată face fata 16 ani, nu?

Iulia Albu: Adevărat, dar nu e ca și când nu avem pantofi.

CANCAN.RO: Câte perechi de pantofi ai?

Mikaela: Nu așa multe, dar dacă îi calculăm pantofii mamei…multe

Iulia Albu: Noi purtăm același număr la picior, deci eu nu mai am nicio de pereche de pantofi doar eu. Toate sunt la comun.

CANCAN.RO: Deci vă împrumutați și haine și pantofi

Iulia Albu: Da, suntem în punctul în care ne vin hainele de la una la cealaltă și pantofii, da.

CANCAN.RO: Te gândești să studiezi în afară? Ție îți surâde ideea?

Iulia Albu: Nu, normal că nu-mi surâde ideea de a o ști departe de casă, dar dacă va dori să facă un master în afară, se va întâmpla lucrul acesta.

CANCAN.RO: Ce domeniu te atrage? Ce te vezi făcând?

Mikaela: Ceva spre desen, fashion, poate arhitectură.

