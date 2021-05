Iulia Vântur, detalii despre viața din India: „Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut”

Proaspăt întoarsă în România, Iulia Vântur a fost invitată la Sinteza Zilei unde a vorbit despre viața din India și cariera sa departe de casă.

Vedeta spune că i-a fost greu să se adapteze unei lumi complet nouă, dar susține că India i-a dat cele mai importante lecţii de viaţă.

„Oricât de greu ar fi şi oricât de jos de ajungi, din punct de vedere emoțional, nu faci decât să găsești putere pentru a te ridica şi mai sus. Am învățat că sunt puternică acolo, am învățat că mai am pe mine și asta este cea mai bună lecție, este lecția vieții mele.

Am învățat că mă am pe mine. Indiferent de situație, oriunde aș fi în lumea asta, eu mă am pe mine și ştiu că am cu ce și, știu că voi fi bine indiferent de situație.

Departe de casă

Da, au fost momente în care aveam nevoie de părinți și aveam nevoie de prietenii mei de-o viață. Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut. Dar mi-am dorit să ajung acolo. A fost o alegere pe care am făcut-o cu bună știință.

Mi-am urmat intuiția şi sufletul și chiar dacă, la un moment dat, devine foarte greu, cumva ajungi într-o destinație care era menită ție, o destinație de care tu aveai nevoie, o călătorie de care tu aveai nevoie.

Călătoria asta pe care am făcut-o în India cu siguranță aveam nevoie de ea. Din punct de vedere emoțional, simt că am crescut foarte mult. Chiar și profesional, am experimentat atât de mult, am descoperit atât de mult chiar și prin experiențele astea profesionale, dar mai ales prin cele personale și așa cum spuneam: avându-te doar pe tine, înveți atât de multe despre tine, despre viață, despre oamenii din jur și înveți, de fapt, cum să îţi manageriezi viața, de fapt.

Eu știam că pot, dar pentru părinții mei, una la mână pentru că sunt singurul copil, sunt fată și sunt într-o țară străină, la ei grijă e și mai mare”, a spus Iulia Vântur la Antena 3.

Interesant este faptul că Iulia, care a lucrat ani întregi la ProTV, a venit în țară și primul interviu nu l-a dat televiziunii concurente ci la postul concurent.

Despre secretul succesului său în India

Iulia Vântur spune că nu a avut un plan stabilit legat de cariera sa în India şi că datorează acest succes lui Dumnezeu care a avut grijă să le aşeze pe toate.

„Eram într-o seară în primele mele călătorii în India cu o gașca de prieteni şi m-au rugat să cânt o piesă în română. Am ales colindul ” La Betleeem colo în jos”, acel colind pe care îl cânt în fiecare an părinților mei de Crăciun. Le-a plăcut şi au dorit să facă o piesă şi a devenit numărul 1”, a spus Iulia Vântur.

