Jador e foc și pară! Trădat și furat de un personaj cunoscut, artistul amenință că o să facă totul public: „Să te cunoască așa cum ești cu adevărat”

Jador tună și fulgeră în mediul online, după ce un prieten, persoană publică, l-a trădat și furat. Artistul chiar a compus o melodie despre cel care i-a devenit dușman, însă vinovatul a reușit să dea jos piesa din mediul online. Dar, Jador amenință că nu se lasă și îl va demasca pe cel pe care îl credea prieten.

În urmă cu ceva timp, Jador le povestea fanilor lui că un prieten apropiat l-a trădat. A furat din casa lui și s-a făcut nevăzut. La momentul respectiv, artistul declara că îl iartă pe cel care l-a trădat și că nu vrea să îi facă rău. Însă, se pare că respectivul nu s-a liniștit, iar de această dată Jador a explodat în mediul online.

(CITEȘTE ȘI: JADOR, CERERE ÎN CĂSĂTORIE ÎN MIJLOCUL STRĂZII! ARTISTUL A PUS MAREA ÎNTREBARE: „TE IUBESC CEL MAI MULT…”)

Jador îl demască pe cel care l-a trădat

Deși a încerca să uite de prietenul trădător, Jador a ajuns la limită și a hotărât să facă totul public. Se pare că persona în cauză nu s-a lăsat cu una cu două și a continuat să îl sâcâie pe artist, așa că acesta și-a pus supărare în versuri și a compus o melodie despre întreaga situația.

Jador și-a dorit să lanseze piese pe YouTube pentru ca toată lumea să știe cine este cel care i-a făcut rău, însă planurile i-au fost încurcate. Fostul prieten a lovit din nou, a aflat de planul cântărețului și a reușit să îi scoată melodia de pe YouTube.

Văzând asta, Jador nu s-a mai abținut și a explodat. Artistul a mărturisit că nu o să lase lucrurile așa și o să găsească o modalitate ca melodia să ajungă la public și toată lumea să afle cine este cel care l-a trădat. Potrivit spuselor acestuia, dușmanul lui Jador este o persoană publică și o să fie în curând demascată.

„Am intrat pe live ca să vorbim niște probleme fundamentale vieții, mai exact despre ăștia care mă amenință pe mine, care știu niște chestii despre mine și e urât. Sunt supărat. O să aflați din piesă despre cine este vorba, o să fac eu cumva și o să lansez piesa asta. Dacă mă mai ameninți o singură dată, în glumă sau în neglumă, mă supăr eu și eu nu m-am supărat niciodată pe nimeni.

Piesa o lansez pe 2, miercuri. Cine să se bată cu mine, ești nebun, nu vezi ce piept are țiganu? E greu, nu are cine să se bată cu mine, că eu sunt un om normal care cântă. Ia uite, brațe ciocane, e greu, să mor. Cine să mă bată? Am intrat să vă spun asta și să-l anunț, să știe toată lumea, anunța-ți-l, e greu, de altceva. Să te cunoască toți așa cum ești cu adevărat.

O să vedeți, dacă ascultați muzica mea sunteți deștepți. O să vă dați seama lejer despre cine este vorba, lejer, o asculți până la sfârșit și îți vei da seama lejer despre cine este vorba. Oricum, fac eu cumva, vorbesc la YouTube, rezolv, chiar am pus să rezolve să vorbească la YouTube astăzi și să o pună.

O să pun piesa pe live, oamenii o să-și dea seama câte mi-ai făcut, cât m-ai furat și că mi-ai furat și hainele și ai furat și din casa mea și prin tot ce mi-ai făcut tu mie. Piesa asta spune asta și tu de asta ai șters-o. Nu-i nimic, o să pun piesa pe TikTok”, a spus Jador în mediul online.

(VEZI ȘI: JADOR, DECLARAȚII TERIFIANTE DESPRE BOALA CU CARE SE CONFRUNTĂ: „O POSIBILĂ MOARTE, O ÎMBRĂȚIȘEZ, DACĂ VINE”)