Jador îi dă teroare altui coleg și-l sună când e beat, ca pe fostele sale: ”Am făcut dintr-o broască, o prințesă!”

După ce și-a aruncat cuvinte grele cu Lele, Jador nu mai lasă parcă nicio zi să treacă fără un scandal. Așa că a reaprins și „războiul” cu fostul său mentor, DeSanto, omul care l-a lansat, și care ne-a mărturisit că se simte hărțuit de fostul lui protejat. Scandalul dintre ei a pornit anul trecut, de Crăciun, când Jador l-a acuzat că i-a închis canalul de Youtube. În schimb, DeSanto i-a reproșat că nu și-a onorat contractul. Deși a trecut aproape un an de când relația lor de colaborare s-a încheiat, Jador tot nu se lasă! DeSanto a povestit pentru CANCAN.RO faptul că artistul îl terorizează cu telefoane și mesaje, mai ales după câteva pahare la ”bord”.

Încă din 2018, DeSanto și Jador au colaborat și au lansat mai multe piese devenite hit-uri. De-a lungul timpului, relația lor a fost marcată de conflicte și neînțelegeri, însă de data aceasta tensiunea a atins apogeul. Totul a pornit în ziua de Crăciun, când i-ar fi șters melodiile lui Jador de pe YouTube, iar conflictul a escaladat rapid.

Cântărețul l-a acuzat pe Ovidiu Sfântu, cunoscut ca DeSanto, de șantaj, susținând că acesta îi cere o sumă uriașă, de 200.000 de euro, pentru a-l lăsa în pace. Aproape un an mai târziu, cei doi nu au ajuns încă la un acord, iar tensiunile continuă. Mai mult, Jador nu renunță cu una, cu două: atunci când prinde curaj, după câteva pahare, ia telefonul și îl sună pe producător.

„Mă sună beat, mă înjură…. Deja e mult! Mulțumesc lui Dumnezeu, mă ocup de Jamarr și asta e. O să vină și rândul lui când o să mă „ocup” de el. Se vede cu ochiul liber că tot ce a scos în ultimii ani nu a mai prins. Tot încearcă, tot încearcă, dar rețeta e la mine! Eu am fost vrăjitorul lui…Am făcut dintr-o broască, o prințesă.

El este un om avar, consideră că i se cuvine totul și ar mânca și coaja de la babană. Eu îl cunosc foarte bine! Eu i-am cumpărat prima casă. Istoria, din păcate, nu poți să o ștergi. Știți foarte bine când mi-a înjurat băiatul, l-a înjurat și pe Jamarr, acolo s-a terminat tot! El e un om gelos. Jador este un produs pe cale de stingere!„, ne-a declarat DeSanto în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Jador: ”Mi s-au închis uși, dar nu mi s-a închis drumul”

După ce DeSanto a mai vorbit fără perdea, într-un platou de televiziune, despre comportamentul lui Jador, artistul s-a simțit atacat și s-a apărat așa cum știa el mai bine: printr-un mesaj cu subînțeles postat pe rețelele de socializare.

„Am creat multă muzică alături de cineva pe care l-am respectat, dar uneori când binele se transformă în rău, cel mai înțelept e să pleci. Mi s-au închis uși, dar nu mi s-a închis drumul. Rodul muncii mele îmi aparține și merg mai departe cu demnitate. Unii au avut o mină de aur și n-au știut să o valorifice, iar dacă cineva a pierdut o mină de aur, să nu uite că unele comori nu se găsesc de două ori”, a scris Jador pe Instagram.

DeSanto a pus „mâna pe comoară”

Și dacă tot vorbea Jador despre „mina de aur”, iar DeSanto despre Jamarr, se pare că producătorul muzical chiar a pus „mâna pe comoară”. Copilul care a trăit în condiții precare, alături de familia sa, dormind cu alți 10 membri ai familiei într-un singur pat, din cauza lipsurilor materiale, a fost descoperit de Ovidiu Sfântu. De atunci, atât viața lui Jamarr, cât și viața familiei lui s-a schimbat radical.

„Jamarr a fost un copil foarte sărac, dar cu ajutorul lui Dumnezeu… e gata casa lui! Iar pe 1 august s-a mutat în noua locuință. Locuiește cu părinții, cu ceilalți frați și cu alți membri ai familiei, cumnați și nepoți. Face față și cu școala, aducem scutiri. Acum stăm la voința Ministerului Educației, cât acceptă. E un copil foarte talentat și are și noroc de la Dumnezeu. Toate piesele pe care le-am lansat s-au viralizat.”, a declarat DeSanto despre Jamarr, pentru CANCAN.RO

