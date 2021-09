Jador o atacă dur pe fosta lui iubită, Ella. Ce l-a scos din sărite pe manelist: ”Nu e genu meu de femeie”

Jador o atacă dur pe fosta lui iubită, Ella. Manelistul a mărturisit, în cadrul unui interviu, că bruneta nu a fost niciodată genul său de femeie.

Jador și Ella au trăit o poveste scurtă de dragoste, care s-a terminat brusc. Potrivit manelistului, cei doi nu se potriveau deloc. Jador a fost atras la început de aspectul fizic al brunetei, însă… modul în care percepea Ella viața nu l-a dat pe spate pe fostul concurent de la ”Survivor România”.

Pe de altă parte… și comportamentul brunetei l-a deranjat pe Jador. Mai ales atunci când a făcut o glumă deplasată de față cu Cătălin Moroșanu. (NU RATA ȘI: JADOR A RĂBUFNIT DUPĂ CE O PREZENTATOARE TV L-A LUAT PESTE PICIOR. CE REPLICĂ I-A DAT ARTISTUL)

”Mi-a plăcut fizic, psihic nu-mi place, am cunoscut-o, nu-mi place, știu că vorbește urât peste tot de mine, ea e îndrăgostită încă pentru că are sentimente, eu nu o condamn, ea nu e genul meu de femeie. Am încercat să o cunosc mai mult, am dus-o într-un anturaj de oameni cu care umblu eu (…) Am adus-o în anturaj cu Moro, am vorbit puțin așa, a făcut o glumă la adresa mea care nu își avea locul, noi am vorbit niște lucruri serioase și ea a făcut…după mi-am dat seama că ea nu e ieșită în lume, nu știe. Ea e o fată mișto, are un suflet mișto, e caldă ca om, dar nu e deloc ieșită în lume”, a mărturisit Jador.

Jador și Georgiana s-au împăcat

Prima iubire nu se uită niciodată! Iar Jador știe acest lucru. În ciuda faptului că a încercat să își găsească sufletul-pereche, artistul nu poate să o uite pe singura femeie pe care a iubit-o vreodată. (CITEȘTE ȘI: JADOR, MAI SINGUR CA NICIODATĂ! CARE ESTE PREȚUL SUCCESULUI. „ÎMI DOREAM SĂ FIU CA EI”)

Georgiana i-a fost alături la bine și la greu, iar Jador nu a reușit să treacă peste relația cu ea. Artistul a recunoscut că i-a greșit tinerei, în nenumărate rînduri, și vrea cu orice preț să îndrepte lucrurile. După ce s-a întors din Republica Dominicană, cei doi și-au reluat relația. Însă, la scurt timp s-au certat din nou. Dar telenovela continuă!

Și asta pentru că Jador și Georgiana nu au putut să stea prea mult timp departe unul de celălalt și au trecut peste neînțelegeri.