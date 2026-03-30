Jador, strigăt de dor după divorț: ”Îmi lipsești”

Despărțirea de Oana Ciocan, mama copilului său, se dovedește a fi extrem de greu de gestionat pentru Jador. Deși au trecut doar câteva zile de când au decis să meargă pe drumuri separate, artistul pare tot mai afectat de lipsa familiei sale, iar dorul de cei dragi este evident în fiecare apariție din mediul online.

De la momentul separării, postările sale par să trimită constant către fosta parteneră și, mai ales, către fiul lor, Avraam. Recent, cântărețul a publicat o imagine emoționantă cu băiețelul în vârstă de nouă luni, însoțită de un mesaj scurt, dar profund, care a atras imediat atenția fanilor. Prin cuvinte simple, dar încărcate de emoție, artistul și-a exprimat dorul imens pe care îl resimte de când nu mai locuiește alături de copilul său.

Ce a scris Jador în mediul online

„Îmi lipsești, inimă mică”, este mesajul publicat de Jador. El a lăsat să se înțeleagă cât de puternică este legătura dintre el și micuțul Avraam. Mesajul a stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor, care i-au transmis gânduri de susținere și încurajare.

Chiar dacă relația cu Oana Ciocan a ajuns într-un punct dificil, apropiat de divorț, artistul susține că acest lucru nu îi va afecta rolul de tată. Jador a dat de înțeles că va rămâne implicat activ în viața copilului său. Manelistul își dorește să fie prezent în fiecare etapă importantă din creșterea acestuia. În ciuda separării, responsabilitatea și dragostea pentru fiul său rămân o prioritate.

Mai mult decât atât, apropiații artistului susțin că această perioadă l-a determinat să-și reevalueze prioritățile și să acorde mai multă atenție vieții personale. Se pare că Jador încearcă să găsească un echilibru între carieră și rolul de tată, chiar dacă situația actuală nu este deloc ușoară pentru el.

Fanii au observat și o schimbare în tonul postărilor sale. Acestea au devenit mai sensibile și mai introspective, semn că artistul trece printr-o perioadă de reflecție.

