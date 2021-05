Jador vrea să o recucerească pe Georgiana, iubita din facultate. Cum a fost surprins artistul

O singură femeie are putere deplină asupra inimii lui Jador, iar aceasta e Georgiana, iubita artistului din facultate. Deși cântărețul a afirmat de multe ori cât de mult o iubește, este conștient că a și greșit foarte mult față de ea, dar speră încă la împăcare. Tocmai din acest motiv, artistul a fost surprins în compania acesteia.

În urmă cu o zi ei au fost surprinși în tandrețuri la o petrecere pe lacul Snagov, acolo unde au stat mai tot timpul îmbrățișați, iar Jador nu a pierdut-o din privire. E și de înțeles, dacă ne aducem aminte de ceea ce mărturisea artistul la un moment dat.

”Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea.

Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, spunea Jador în cadrul emisiunii ”Jador Adevărat” de la Antena Stars, anul trecut.

Georgiana Elisei, femeia perfectă pentru Jador Este adevărat că Jador este unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz, dar artistul știe că inima lui bate doar pentru Georgiana Elisei. Poate că nu a fost conștient mereu de acest lucru, dar experiențele prin care a trecut în ultima perioadă l-au făcut să-și dea seama cât de reale sunt sentimentele lui. Tocmai de aceea, artistul vrea să facă orice-i stă în putință pentru a o recuceri și, cel mai important, pentru a merge cu ea în fața altarului.

Potrivit declarațiilor pe care Jador le-a făcut de-a lungul timpului, Georgiana este fata care s-a îndrăgostit de Ionuț și nu de Jador, iar acest aspect contează foarte mult pentru el. Mai ales că, în acel moment, artistul nu era cunoscut și lucra pe post de vânzător la un supermarket.

