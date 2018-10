Jandarmii din Sălaj s-au făcut de râs. Pe contul oficial de Facebook al Jandarmeriei Sălăj, oamenii legii au postat o fotografie care a stârnit amuzamentul internauților.(CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU A SEMNAT CU ANTENA 1! PRODUCĂTORII MEGA-SHOW-ULUI TV O VOR PLĂTI CU… UN SAC DE BANI!)

Jandarmeria Sălaj a blurat până și capul unui câine într-o imagine postată de Facebook, cu câteva persoane prinse la furat de lemne. Mai mult decât atât, jandarmii au blurat și ceafa unuia dintre bărbați, care apare în poză cu spatele. Postarea jandarmilor începe cu un catren și se încheie cu o glumă.

„Nişte cetăţeni cu fler

Înarmaţi cu cai de fier

Au arat arbori de cer

În ogor forestier”

Catrenul a fost desluşit pe deplin abia după intervenţia jandarmilor: 9,7 metri cubi masă lemnoasă tăiată fără drept!

Legenda spune că celelalte strofe au fost băgate în dubă…”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Sălaj.

Imediat ce postarea a devenit virală în mediul virtual, mai mulți internauți au asaltat pagina Jandarmeriei Sălaj cu zeci de comentarii: „Ogor” si „forestier” nu se bat cap in cap, citind din DEX? Cainele era si el la furat si ati zis sa nu il faceti de ras in comunitate, sa nu stie lumea ca are obiceiuri proaste? E si consumator de alcool? Mai avea cazier sau e la prima abatere? Poate il lasati doar cu amenda. / Da cu câinele ce-ați avut? hmm, o fi capu’ la operațiune…”, sunt doar câteva din cometariile postate de internauți.