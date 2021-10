Jean Paler, adevărul despre starea lui de sănătate: “M-am obişnuit cu infarct după infarct!”

În vârstă de 68 de ani, Jean Paler se confruntă cu grave probleme de sănătate. Marele actor a vorbit despre afecțiunile de care suferă și care l-au adus, de multe ori, pe mâinile medicilor.

Concluzia este că Jean Paler are un final trist de carieră. Fanii îi sunt, însă, alături. „Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a spus Jean Paler, potrivit Kanal D.

Jean Paler este cardiac cronic și are montat un dispozitiv electronic pentru a-i regla ritmul inimii. “Puteam să mor! Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina. Au dat telefon la 112 și m-au dus la Fundeni, unde m-au pus pe picioare. M-am obișnuit cu infarct după infarct”, a mai povestit actorul.

Altfel, Jean Paler s-a mutat la Sinaia, unde locuiește alături de fiica lui. Actorul este nevoit să aibă mai multă grijă de sănătatea sa, fiind, totodată, sfătuit de medici să renunțe la scena teatrelor. Din nefericire, artistul are și probleme financiare, iar pensia nu acoperă costurile medicamentelor de care are maximă nevoie.

