Jean Paler, dezvăluiri despre cenzura din perioada comunismului. Replica pentru care a avut INTERZIS în fața publicului timp de 1 an

Jean Paler a fost invitatul de onoare în cea mai nouă ediție a podcastului Altceva cu Adrian Artene. Printre altele, cu umorul său inconfundabil, actorul a vorbit despre viața sa, momentele de cumpănă, cenzura dinainte de `89, dar și replica pentru care a avut interzis în fața publicului timp de 1 an.

Cel mai nou episod al podcastului Altceva cu Adrian Artene promite să îi ducă pe ascultători într-o poveste de viață captivantă, plină de emoții, de întâmplări și acțiune. Jean Paler și-a deschis sufletul într-un interviu emoționant și a vorbit despre cele mai importante momente din viața lui, dar și despre cele mai puțin plăcute.

„Umorul și pozitivitatea poate schimba vieți, mi-a mărturisit Jean Paler în dialogul pe care l-am purtat în cel mai nou episod de podcast «Altceva cu Adrian Artene». Trebuie să recunosc că, alături de Jean Paler, am realizat poate cel mai emoționant episod «Altceva»”, declară Adrian Artene.

Printre altele, o întâmplare care se poate încadra în categoria celor mai puțin fericite are legătură cu momentul în care – pe vremea regimului comunist – poantele îi erau cenzurate. Și acum își aduce aminte cu durere

„Cu satira nu era de joacă, însă la vremea aceea, toate textele mele treceau mai întâi prin sindicat, pe la secretarul de partid. A fost o perioadă de timp în care chiar am suferit, pentru că anumite poante chiar erau de bun simț, faine. Finalul de poantă, noi o numim capsă, adică atunci când ai dat finalul… să explodeze sala în râs. Exact unde erau poante mai multe, exact pe alea mi le scoteau. Am ajuns să mă supăr de multe ori și, într-un final, am zis: «Nu-mi fac decât rău, pot decât să schimb eu sistemul. Îl scriu într-un fel și-l joc pe scenă altfel.

Îl scriu într-un fel, îl joc pe cele după cum l-am scris de fapt și de drept. Pentru că el, ăla care îmi aproba… ei, comisia respectivă, începând de la șeful sindicatelor, șeful de partid, toți, toată pleiada asta nu erau în sală, la concursuri, la spectacole. Și îi învățam pe cei cu care lucram îi învățam, le dictam, textul ăla real”, a precizat celebrul actor la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene.

