Jefuită și amenințată, Viviana Sposub, fosta iubită a lui George Burcea, dă cărțile pe față după mult timp: „Am avut parte de multe peripeții”

În urmă cu ceva timp, Viviana Sposub făcea un pas important pentru ea. Tânăra pleca în America, alături de iubitul de la acea vreme, și își trăia visul. Vreme de șase luni, șatena a trăit visul american și a fost fascinată de întreaga experiență. Însă, escapada de peste hotare nu a fost lipsită de peripeții, iar Viviana Sposub a trecut și prin momente grele. A fost amenințată, jefuită, însă nu regretă nimic.

Timp de șase luni, Viviana Sposub și George Burcea au locuit în America. Actorul a fost implicat în câteva proiecte cinematografice acolo, iar șatena l-a însoțit. Perioada locuită acolo a fascinat-o pe tânără, iar momentul când a trebuit să se întoarcă în țară a întristat-o. Acum vorbește cu nostalgie de acea perioadă, însă recunoaște că nu totul a fost roz. Se pare că aceasta a trecut prin momente terifiante. Ce a pățit Viviana Sposub în America?

Așa cum spuneam, vreme de șase luni Viviana Sposub a locuit în America, iar acum a vorbit deschis despre acea perioadă și despre toate experiențele pe care le-a trăit departe de casă. Deși a traversat și unele momente dificile, tânăra își amintește cu placere de acele luni și spune că s-ar întoarce oricând.

Mai mult, se pare că aceasta și-a făcut numeroși prieteni peste hotare și păstrează legătura cu ei. Chiar dacă gândul ei zboară la America, Viviana Sposub recunoaște că nu a avut parte numai de experiențe plăcute. Aceasta a mărturisit că a fost protagonista și unor situații la limită, care chiar i-au pus în pericol viața.

Mai exact, Viviana Spsoub a mărturisit că a trăit experiența din America atât cu bune, cât și rele. Iar dacă vorbim despre cele rele, tânăra a mărturisit că a fost amenințată, că a fost jefuită și a rămas cât ai clipi și fără telefon și fără geantă. De asemenea, aceasta a fost implicată și într-un accident de mașină, iar situația a fost la limită. Însă, chiar dacă a trecut prin toate aceste lucruri, Viviana spune că nu regretă nimic și ar lua totul de la capăt.

„Până la vârsta aceasta, cel mai mult mi-a plăcut să vizitez Statele Unite ale Americii pentru că a fost o experiență wow, unică. Mă bucur că am avut ocazia să stau mai mult timp, am stat aproape jumătate de an și mi-am făcut mulți prieteni și țin legătura cu mulți prieteni americani.

Am putut să trăiesc experiența și tot ce am văzut în filme, am trait pe propria piele. Anul trecut, de exemplu, de Revelion am fost chiar în Time Square, chiar în centru și a fost o experiență de neuitat.

E mai ceva ca în filme. Nu am mai povestit nimănui despre experiența din America. În Los Angeles am avut parte de tot felul de peripeții: de împușcături, am avut accident de mașină, mi s-au furat telefoane, poșete, dar cu toate acestea m-am simțit bine”, a declarat Viviana Sposub, potrivit playtech.ro.