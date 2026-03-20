Job în Olanda plătit cu peste 4.000 € pe lună. Trebuie să începi munca la 3 dimineața

Mulți sunt românii care aleg să plece în străinătate în căutarea unui viitor mai bun. Mulți și-au îndreptat pașii către Olanda, căci unele job-uri de aici sunt plătite cu salarii cu mult mai mari ca în România. De exemplu, românii care știu o meserie extrem de căutată pot încasa un salariu de peste 4.000 de euro pe lună. Despre ce job este vorba?

Tot mai mulți români aleg să muncească în străinătate, iar mulți dintre ei și-au îndreptat pașii către Olanda. Potrivit Biroului Central de Statistică al Olandei, comunitatea de români numără în jur de 38.000 de persoane oficial înregistrate la municipalitățile olandeze.

Job în Olanda plătit cu peste 4.000 € pe lună

Românii din Olanda pot beneficia de un job ce este plătit cu peste 4000 de euro pe lună. Însă, pentru a încasa acest salariu, trebuie să aibă un an de experiență într-o meserie extrem de căutată în toată lumea și să fie dispuși să înceapă programul de muncă la ora 3:00 dimineața.

Mai exact, conform unei platforme de recrutare, o companie caută șoferi de camion CE cu experiență dovedită în distribuția cu amănuntul în Olanda. Acest post este destinat în special șoferilor care au cel puțin 1 an de experiență în domeniul retailului/supermarketurilor olandeze.

Însă, cei care își doresc acest post trebuie să îndeplinească anumite condiții. Aceștia trebuie să dețină permis de conducere CE, să aibă minim un an de experiență în distribuția cu amănuntul în Olanda, să aibă abilități de comunicare în limba engleză (obligatoriu) și să dispună de mașină proprie pentru naveta la serviciu.

Pentru cei care îndeplinesc cerințele, compania oferă mai multe beneficii, dar și un salariu atractiv. Mai exact, angajatorul asigură cazarea și oferă un salariu de 800 – 1100 euro/pe săpt. Net. Ceea ce însemnă peste 4000 de euro pe lună.

Însă, pentru acești bani se lucrează peste 50 de ore pe săptămână. Program de lucru este: Luni – Sâmbătă, ora de începere între 03:00 – 07:00, cu ture de 10:12. Se oferă și contract de muncă olandez.

