Joe Biden a fost operat de cancer. Care este starea fostului președinte american

Fostul președinte american Joe Biden a fost supus recent unei operații pentru tratarea unui cancer de piele, a declarat purtătoarea sa de cuvânt. Reprezentanta lui nu a dat foarte multe detalii cu privire la intervenția chirurgicală la care a fost supus fostul șef de stat, însă presa transmite că e vorba de o procedură Mohs.

Procedura este utilizată pentru a îndepărta pielea până când nu mai există urme de cancer, scrie BBC. În ultimele zile, presa scrisese că Biden prezenta o rană pe partea dreaptă a capului. În 2023, lui Biden i s-a îndepărtat o leziune canceroasă a pielii în regiunea pieptului, descoperită în timpul unui screening medical de rutină. În luna mai, el a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată care s-a răspândit la oase.

„Cancerul ne atinge pe toți”, a scris Biden pe rețelele de socializare la acea vreme.

Biden a mai fost supus și în trecut unor intervenții de îndepărtare a unor tumori ale pielii, însă operațiile au avut loc înainte ca acesta să devină președintele SUA.

Familia lui Joe Biden s-a mai confruntat și în trecut cu cancerul

Familia Biden s-a confruntat cu cancerul în repetate rânduri de-a lungul anilor. Fiul lui Biden, Beau, a murit din cauza unei tumori cerebrale, iar soția sa, Jill, a suferit două intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unor leziuni canceroase.

De când a părăsit Casa Albă în ianuarie, fostul președinte Joe Biden s-a retras în mare parte din atenția publice și a avut puține apariții publice. Familia Biden a fost mult timp o susținătoare fermă a prevenirii și vindecării cancerului.

Acum câteva luni, Joe Biden a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată, potrivit unui comunicat al Casei Albe transmis publicului în luna mai a acestui an. Potrivit comunicatului, problemele de sănătate au fost descoperite după ce Joe Biden a acuzat o intensificare a simptomelor urinare. În urma unor examinări medicale detaliate, medicii au identificat un nodul la prostată. Investigațiile ulterioare au dus la confirmarea unui diagnostic grav: cancer de prostată cu un scor Gleason de 9, ceea ce indică o formă foarte agresivă, asociată deja cu răspândirea bolii la nivelul oaselor.

