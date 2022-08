Justyna, fosta iubită a lui Alex Bodi, joacă în pelicula „The next 365 days”. Ipostazele fierbinți în care apare alături de protagoniștii celui mai urmărit film

Justyna Gradek, fosta iubită a lui Alex Bodi, a atras din nou atenția tuturor în momentul în care a apărut într-unul dintre cele mai urmărite filme din această perioadă. Actrița s-a potrivit perfect rolului pe care îl avea de interpretat, tocmai de aceea regizorul a fost încântat în momentul în care aceasta a apărut la audiții.

Una dintre fostele iubite ale lui Alex Bodi a ajuns să fie admirată de fanii trilogiei bazate pe romanele scrise de Blanka Lipinska. Filmul a fost așteptat de foarte multe persoane, iar Justyna i-au uimit pe toți cu prezența sa pe platourile de filmare.

Justyna, fosta iubită a lui Alex Bodi, vedetă într-un film care a făcut senzație

„The next 365 days” este pelicula în care Justyna Grandek a primit rolul care a adus-o din nou în centrul atenției. Aceasta s-a bucurat nespus în momentul în care a primit rolul unei vampe, impresionând toți bărbații cu corpul său bine lucrat la sală. Actrița de origine poloneză a făcut tot posibilul pentru a se integra cât mai bine în peisaj, motiv pentru care a primit multe cuvinte de laudă la final.

În ultima parte a trilogiei, Justyna apare alături de personajul principal masculin, Michele Morrone, precum și alături de partenera acestuia, Anna Maria Sieklucka. Potrivit unor publicații din Polonia, se știa de faptul că fosta iubită a lui Alex Bodi va apărea în această producție încă din perioada în care se filmau scenele pentru „365 Days: This Day”.

Justyna Gradek, despărțire cutremurătoare de Alex Bodi

Relația dintre Alex Bodi și Justyna Gradek nu a durat foarte mult, deoarece frumoasa poloneză se afla încă în plin divorț cu fostul său soț. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu s-a îndrăgostit de frumusețea răpitoare a actriței, dar acest lucru nu a fost suficient, din păcate.

„Eu am vrut să închei, dar nu o spun ca o laudă. Am decis că e cel mai ok pentru amândoi și nu prea avea legătură cu fostul, că nu m-a interesat. Ea mi-a zis niște chestii, că era în divorț, dar nu neapărat ăsta a fost motivul”, a declarat Alex Bodi după despărțire.