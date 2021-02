Kamara, dezvăluiri despre fiica pe care o are din prima căsătorie: „Sara are 22 de ani și își urmează pașii ei”

Kamara a mărturisit că Leon nu este singurul copil pe care-l are. Pe când avea doar 23 de ani, artistul a devenit tată de fată, iar acum fiica lui are 22 de ani și veleități în muzică. Kamara este tare mândru de fiica lui și spune că au o relație foarte bună.

Membrul trupei Alb Negru a dezvăluit că e tare mândru de fiica lui, Sara, care la doar 22 de ani știe foarte bine ce vrea să facă în viață. Artistul a devenit tată la o vârstă foarte fragedă, dar a reușit să creeze o relație foarte frumoasă cu fiica lui. Mai ales că tânăra studiază în domeniul artei și ar putea oricând să-i calce pe urme tatălui ei, pentru că are foarte mult talent.

„Eu mai am o fată din prima căsătorie, dar eram mai mic, aveam 23 de ani. O iubesc foarte mult. Ea locuiește cu iubitul ei, are 22 de ani. Sara își urmează pașii ei. Face foto video cu iubitul ei, că sunt în același an. Are veleități în muzică. Așteptăm să vedem pe ce drum o ia”, a declarat Kamara, pentru un post de televiziune.

Kamara: „ Când a venit Leon m-a retrezit și mai mult la ce sunt ”

Artistul susține că luptă cu toată ființa lui ca viața copiilor lui să fie mult mai bună decât a fost a lui. Mai ales că, viața l-a maturizat foarte repede, căci după moartea tatălui său s-a văzut nevoit să aibă grijă de frații lui și să fie sprijin pentru familie și nu s-a mai putut bucura de copilărie.

„Când a venit Leon m-a retrezit și mai mult la ce sunt. Pentru că de mic nu am avut timp pentru mine, eu i-am crescut pe frații mei mai mici. Tata a murit de tânăr. Eu aveam 7 ani, a trebuit să iau frâiele în mână. (…) Făceam multe năzbâtii, dar odată cu faptul că tata a murit, s-au schimbat lucrurile și am mai avut o perioadă, dar am avut multe responsabilități și așa, ușor responsabilitățile au luat locul”, a mai adăugat Kamara.

