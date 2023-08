De când s-a întors de la Survivor, Kamara Ghadi nu a stat degeaba. Artistul a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că lunar, are cheltuieli ce depășesc 10.000 de lei, exceptându-le pe cele făcute cu tratamentul băiețelului său, Leon. Bani pe care-i produce însă la un singur concert solo, atunci când are și statutul de prezentator.

Revenit de la Survivor, artistul a reușit să-și facă intervenția chirugicală pentru ridicarea pleoapelor, a scos o piesă nouă, alături de colegul său de la Alb Negru, Andrei Ștefănescu, Ralfo și Rareș, iar în urmă cu o săptămână a încasat toți banii ce i se cuveneau în urma participărții sale la show-ul mai sus-menționat.

Deși se află în recuperare după blefaroplastie, Kamara produce venituri frumușele în urma participării sale la concerte. Artistul nu ne-a ascuns, ce tarife încasează, și nici ce sumă cheltuie, lunar. Dar nici faptul că, cu banii de la Survivor, mai întâi își va plăti datoriile pe care le are.

CANCAN.RO: Ce mai faci?

Kamara: Pe drumuri. Mă întorc de la mare. Am stat doar o zi că a fost vremea horror. M-am dus pentru două-trei zile, dar când am văzut cum e vremea, m-am întors. Sunt în recuperare după operația avută pentru ridicarea pleoapelor.

CANCAN.RO: Leon cum e?

Kamara: E cu mine acum, l-am luat de la mama lui. Așteptăm să vină doctorul din Spani a care-l evaluează. Momentan nu știm când și dacă va mai trebui operat acum, vom vedea. El e bine acum.

Viața sa, de după Survivor…

CANCAN.RO: Care e cea mai importantă realizare a ta după Survivor?

Kamara: Am scos o piesă nouă cu Alb Negru, Ralfo și Rareș, „Pe pielea ta”, care are deja peste 700.000 vizualizări în doar câteva zile. Pe 20 august vom cânta la „We love music”, la festivalul de la Râmnicu Vâlcea.

După Survivor, am produs două podcasturi. La Jungla lui Kamara, au fost cam toți participanții invitați. Am făcut un canal nou de youtube, al meu. Al doilea podcast se numește „În Pat cu Gabriela”. Ultima invitată a fost Nicoleta Luca, pentru că zicea și ea că vrea să meargă la Survivor. Cel mai bine a mers interviul cu Carmen Grebenișan. Dar acum interesul pentru Survivor a scăzut, lumea nu prea se mai uită în ultima vreme.

(CITEȘTE ȘI: DOC rupe tăcerea, la patru luni după eliminarea de la Survivor! Adevăratul motiv pentru care s-a certat cu Kamara: ”Nu puteam să…”)

Au descoperit rețeta succesului, în patru

CANCAN.RO: Cânți în continuare cu Andrei, chiar dacă drumurile voastre s-au cam despărțit, oarecum, și nu mai petreceți așa de mult timp împreună…

Kamara: Andrei e ocupat, dar vine la concerte, în măsura posibilităților. Dar noi nu am avut niciodată pauză, ci doar concerte mai puține, la un moment dat. Am tratat lucrurile ca afară. Nu cânți non-stop, în fiecare săptămână concerte, să alegi dintr-un oraș în altul.

Am și proiectul meu solo, piesele mele. Cânt și cu Andrei, dar cântăm și-n patru.

(CITEȘTE ȘI: GESTUL PE CARE KAMARA ÎL FĂCEA LA SURVIVOR DE FIECARE DATĂ CÂND SE ÎNCHIDEAU CAMERELE. A DEZVĂLUIT ABIA ACUM)

CANCAN.RO: Ce formulă merge cel mai bine?

Kamara: Ca și piese, cel mai bine au mers cele în noua formulă, Alb Negru, Ralfo și Rareș. Din 2021, până în 2022 i-am luat și pe ei în trupă, pe numele Alb Negru. Și ei, ca și noi, sunt tot așa, unul alb, Rareș, și unul negru, că Ralfo e cam ca mine. Apoi am decis să rămânem cu această denumire, că și ei au proiectele lor.

Ce încasări are la concerte și cât cheltuiește lunar

CANCAN.RO: Care sunt noile tarife pe care le aveți la concerte?

Kamara: 2500 euro per concert de 45 de minute în formula de doi, adic[ eu cu Andrei. 4000 euro în formula de patru, eu, Andrei, Ralfo și Rareș. 1500 euro eu, în proiectul solo pentru un concert și 2500 euro pentru un concert solo și prezentare eveniment.

CANCAN.RO: Cam ce cheltuieli lunare ai?

Kamara: De cheltuieli nu prea știu ce să zic, nu obișnuiesc să fac calculul. Dar depășesc 10.000 de lei pe lună în afară de operațiile lui Leon.

(VEZI ȘI: SCANDALUL DINTRE FOȘTII CONCURENȚI DIN REPUBLICA DOMINICANĂ CONTINUĂ! DE CE ÎL URĂȘTE IFTIMOAIE PE KAMARA?!)

Ce l-a ținut aproape de Andrei Ștefănescu

CANCAN.RO: Trupa Alb Negru a împlinit 19 de ani de la înființare. Ce v-a ținut uniți?

Kamara: Avem 19 ani, iar la anul, la 20, vom sărbători. Vom face petrecere, schimbăm prefixul. Nu eram chiar puști, când am început. Eu aveam 27 de ani, Andrei 25. Noi nu am început ca alții, la 19, 20 de ani. Deja eram mai măricei. Dar uite că am rezistat mai bine, că am fost maturi de la început. Noi suntem singura trupă care nu a făcut pauză. Pentru că mai întâi de toate, suntem prieteni, apoi colegi de trupă. Noi n-am început dintr-un interes anume, ci pentru că ne-a plăcut. Ne știam deja de doi ani, de când a apărut trupa, eram prieteni. Ne-am cunoscut la Naționala artiștilor.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai mare ceartă pe care ați avut-o?

Kamara: Niciodată nu ne-am certat. Cel mai mult, am mai avut discuții la antrenamente, pe terenul de fotbal. Nu prea avem motive. Ambii ținem cu aceeași echipă, cu Rapid. Discuțiile pe care le mai avem sunt despre vreo piesă, dar tot ajungem la un numitor comun.

„Sunt un om de televiziune la bază”

CANCAN.RO: Ai în plan vreun proiect TV nou? Îți mai dorești asta?

Kamara: Deocamdată nu. Sunt sub contract cu Pro Tv, vom mai vedea. Sunt un om de televiziune la bază, am făcut Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Da, îmi doresc o nouă emisiune. Eu nu am nevoie de cască și nici de prompter, ca să prezint o emisiune. Mă descurc fără. Am folosit doar ca să fiu la curent dacă intervine vreo schimbare.

CANCAN.RO: Ai mai participa la vreun show de supraviețuire?

Kamara: M-aș duce la un nou start la Survivor. La „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, nu știu dacă aș participa.

„Am datorii de plătit”

CANCAN.RO: Ai avut ceva probleme cu banii pe care urma să-i primești după participarea ta la Survivor. S-au rezolvat?

Kamara: Banii mi-au intrat acum vreo săptămână. Problema a fost la mine, la firma mea. Dar după ce am rezolvat-o, am primit tot ce aveam de primit.

CANCAN.RO: Ce vei face cu suma încasată?

Kamara: Am datorii de plătit mai întâi. Voi vedea după, ce mai e de făcut pentru Leon și viața de zi cu zi. Nu e ca și cum am câștigat Survivor.

„Când am făcut asta, mi s-a încurcat viața”

CANCAN.RO: Te-ai vedea jurat într-o emisiune?

Kamara: La primele emisiuni realizate în acest format, „Folclorul contraatacă”, în juriul eram eu și Nico. Deci am fost și… jurat. Nu m-aș duce însă la Vocea României sau la X Factor. Nu mi-aș dori, pentru că nu mi-a plăcut niciodată ideea de a-i judeca pe alții.

CANCAN.RO: Spune-ne ceva despre iubita ta… Cine-ți ține de urât?

Kamara: Nu mai vorbesc despre ea, tot timpul când am făcut asta, mi s-a încurcat viața. Sunt bine, atâta tot. Am o viață liniștită, nu vreau să mă complic cu nimic.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.