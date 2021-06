Kamara, strigăt de ajutor. Fiul lui are nevoie de o nouă operație „Problemele ar fi ireversibile”

Kamara are grave probleme cu fiul său Leon. Cântărețul a declarat că, dacă nu se operează, băiatul lui va suferi schimbări ireversibile la corp.

Kamara a explicat la XNS că totul se întâmplă din cauza creșterii lui Leon, Pentru că oasele se lungesc, ele se strâmbă din cauza afecțiunii de care copilul artistului suferă.

„Până acum au fost tratamente în multe țări: Germania, Turcia, acum în Spania pentru că am făcut și anul trecut o operație de miotenofasciotomie. Când simți că nu mai poți, consider că e ok să spui, că e vorba și de cel implicat, Leon. La fiecare puseu de creștere mușchii îi rămân mici și oasele se fac mai lungi. Există riscul să i se strâmbe oasele. Această intervenție pe anul ăsta venea în luna mai, cel târziu, dar din cauza pandemiei a fost amânată. Doctorul a venit în România si l-a evaluat. A zis că poate să o facă în septembrie. Aceste intervenții trebuie făcute până crește mare ca noi”,a spus Kamara la Xtra Night Show, emisiune difuzată pe Antena Stars.

Fără o nouă operație toate chinurile de până acum ar fi în zadar. Leon va trebui sa fie supus intervențiilor chirurgicale până va înceta să crească, spre maturitate.

„Dacă nu s-ar opera la timp, problemele ar fi ireversibile. Oasele, dacă se duc într-o direcție, nu mai ai ce să mai faci. Când era mic nu părea să aibă așa probleme și am văzut mâna stângă că se îndoaie un pic. Afecțiunea lui de bază de tripareză spastică care a venit în urma unei paralizii cerebrale cauzată după naștere, pentru că el s-a născut normal. În urma faptului că nu l-au pus în incubator și l-au alăptat la 6 ore de la naștere, a făcut un stop cardiorespirator și de aici problemele”, a continuat el.

Leon s-a născut un copil normal

Kamara a precizat faptul că Leon nu s-a născut cu această afecțiune, problemele ar fi început să apară din cauză că nu ar fi fost băgat în incubator și că a fost alăptat la șase ore de la naștere, lucru ce ar fi dus la un stop cardioraspirator.

Din fericire, micuțul Leon dă semne de însănătoșire.

„Mâna dreaptă reușește să facă multe lucruri. Ia telefonul, butonează, are mecanica mișcării, dar nu poate să întindă piciorul până la capăt”, a mai transmis artistul.

