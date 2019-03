Karmen a dezvăluit sexul bebelușului: “Am făcut în jur de 16 teste”! Fiica lui Adi Minune, pictorial sexy cu burtica de gravidă

După săptămâni bune de tăcere, Karmen a rupt tăcerea despre sarcina sa. Fiica lui Adi Minune a acceptat să realizeze un pictorial sexy cu burtica de gravidă în toată splendoarea și, ulterior, a oferit primele declarații despre minunea pe care o trăiește, dar și despre sexul bebelușului.

Karmen a dezvăluit sexul bebelușului

În vârstă de 22 de ani, Karmen iubește și trăiește altfel de patru luni… de când a aflat că visul ei de a deveni mămică s-a împlinit! În primul interviu despre sarcină, fiica lui Adi Minune a subliniat că motivul pentru care nu a vorbit până acum despre minunea pe care o poartă în pântece este pentru că își dorea să țină pentru ea și apropiați totul și să se asigure ca totul este bine.

“E o nouă etapă despre care sunt sigură că va fi cea mai frumoasă sau, cel puțin, una dintre cele mai frumoase. Să fii mamă e ceva unic și, mai ales, pentru prima oară e ceva ce nu știi cum va fi. Când ești însărcinată, e un proces în care te pregătești pentru ceva ce nici tu nu cunoști, sunt foarte multe semne de întrebare, dar sunt sigură că voi face față cu brio următoarei etape din viața mea și știu că va fi una superbă. (…).

Cred că Dumnezeu mi-a pregătit cumva ceva la care nu mă așteptam să se întâmple atât de repede și atât de frumos. Mi s-a schimbat viața radical într-un timp foarte scurt și nu pot spune decât că-I sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că mi-a oferit atât de multe lucruri bune în ultima perioadă și că, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, totul înflorește, pentru mine.”, a declarat Karmen în cadrul interviului oferit pentru revista VIVA!.

Gata cu suspansul! Carmen Minune și iubitul ei vor avea un băiețel, Bogdan Căplescu. Cântăreața a mai spus că va trebui să găsească un echilibru între muncă și viața de familie, viața de acasă, viața de mămică.

“În procent de 90% ni s-a zis că va fi băiat, dar nu pot să mă pronunț 100% până când nu primesc acest procent de la doamna doctor. Eu îmi doresc băiat, părinții iubitului meu își doresc fată, tata își dorește fată, iar mama își dorește băiat. Bobo, în schimb, e când așa, când așa. Azi își dorește băiat, deoarece consideră că e mai bine să ai băiat, însă mâine își dorește fată, pentru că fetele sunt mai iubărețe. Nu contează ce va fi, sănătos să fie, îl vom iubi necondiționat, așa cum și părinții noștri au făcut-o cu noi. (…) Am făcut în jur de 16 teste, pentru că nu îmi venea să cred, el deja era 100% sigur. Eu continuam să zic că nu are cum, dar nu pentru că nu îmi doream, ci pentru că era șocul prea mare. Eu mi-am dorit foarte mult acest copil și când am văzut, abia așteptam să mă bucur, însă era un șoc, nu puteam să scot niciun cuvânt, nu îmi venea să cred”, a mai spus frumoasa artistă.

Karmen, una dintre cele mai populare artiste din România

Karmen, pe numele din buletin Silvia Claudia Simionescu, s-a născut pe 13 decembrie 1997 în București. Ea este o cântăreață de muzică pop și R&B din România. Primul single al artistei este “Domino” și a fost lansat în 2015. La scurt timp de la apariția piesei, aceasta a cucerit topurile muzicale. Melodia “You Got It” a fost licențiată în Turcia, Japonia și Polonia. Anul acesta, Karmen Minune a dat lovitura cu single-ul “Lock My Hips”, cu care a marcat prima colaborare a lui Karmen cu un artist internațional, Krishane. Piesa a ajuns până pe locul 2 în Airplay 100, fiind cea mai bună clasare a artistei în top.