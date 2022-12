Karmen, cadou neașteptat chiar de la PRO TV! Ce se va întâmpla de ziua fiicei lui Adrian Minune

În data de 12 decembrie, Karmen împlinește frumoasa vârstă de 25 de ani. Pentru că weekendul era o variantă mai bună decât luni seara, cântăreața s-a serbat în mare fel sâmbătă, ocazie cu care a făcut anunțul fericit. Fiica lui Adrian Minune a primit poate cel mai fain cadou de la PRO TV.

La doar o zi după ziua surorii mai mici, Adriana Simionescu, a fost rândul lui Karmen să facă senzație! Fiica lui Adrian Minune a ales un club de lux din Capitală, unde a petrecut cu Bogdan Căplescu, partenerul ei, dar și cu prietenii ei, iar consumația a fost clar de câteva mii de euro!

Cu siguranță, cântăreața a primit o mulțime de cadouri, dar cel mai special a fost, cu siguranță, de la PRO TV! După ce urmărit atentă serialul „Clanul”, artista și-a pus o dorință, iar producătorii i-au îndeplinit-o de grabă!

Karmen, surpriză de proporții de la PRO TV: „Ne vedem luni”

Zilele acestea, cântăreața a dezvăluit că pe data de 12 decembrie, de ziua ei, își va face apariția în serialul „Clanul”! Așadar, fiica lui Adrian Minune și-a îndeplinit visul de a juca în producția de la PRO TV și a primit un rol care spune că i se potrivește de minune!

„După ce am văzut filmul, mi-am spus rugăciunea și am simțit nevoia să adaug că aș vrea să arăt lumii ce pot, la un nivel înalt. La doar câteva zile după, am primit un telefon și am fost chemată la casting pentru rolul din CLANUL.

În plus, pe 12 decembrie, când se va difuza primul episod cu mine, este ziua mea de naștere, așa că e clar, e un semn de la Dumnezeu. Simt că este un personaj care mi se potrivește foarte tare și abia aștept ca cei de acasă să-l descopere. Sper să-l îndrăgească la fel de mult cum o fac și eu. Ne vedem luni”, declară Karmen înaintea episodului de luni.

