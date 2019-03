Karmen, fiica lui Adrian Minune, și-a arătat pentru prima dată burtica de gravidă pe internet

Karmen, fiica lui Adrian Minune, va deveni mămică, iar asta a dus-o în culmea fericirii! Cântăreața este sprijinită întru totul de iubitul ei, Bogdan Căplescu, dar și de familia sa.

Recent, Karmen și-a luat inima în dinți și a urcat prima fotografie cu burtica de gravidă pe internet. Imaginea a strâns mii de aprecieri într-un timp record.

“Dragii mei, sunt fericită să vă anunț că trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Anul acesta, eu și @caplescub vom deveni părinți. Sunt extrem de emoționată și îmi aștept îngerașul cu nerăbdare. Mulțumim lui Doamne Doamne pentru această binecuvântare, dar și vouă pentru mesajele frumoase și pentru susținere”, a scris Karmen în dreptul fotografiei.

Karmen, mamă de băiețel!

„În procent de 90% ni s-a zis că va fi băiat, dar nu pot să mă pronunț 100% până când nu primesc acest procent de la doamna doctor. Eu îmi doresc băiat, părinții iubitului meu își doresc fată, tata își dorește fată, iar mama își dorește băiat. Bobo, în schimb, e când așa, când așa. Azi își dorește băiat, deoarece consideră că e mai bine să ai băiat, însă mâine își dorește fată, pentru că fetele sunt mai iubărețe. Nu contează ce va fi, sănătos să fie, îl vom iubi necondiționat, așa cum și părinții noștri au făcut-o cu noi. (…) Am făcut în jur de 16 teste, pentru că nu îmi venea să cred, el deja era 100% sigur. Eu continuam să zic că nu are cum, dar nu pentru că nu îmi doream, ci pentru că era șocul prea mare. Eu mi-am dorit foarte mult acest copil și când am văzut, abia așteptam să mă bucur, însă era un șoc, nu puteam să scot niciun cuvânt, nu îmi venea să cred”, a declarat Karmen pentru viva.ro.