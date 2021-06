Karmen și Bogdan Căplescu, în rolul de nași pentru doi apropiați! Artista și fiica ei, Sofia, s-au asortat și au făcut senzație la petrecerea de lux | FOTO

Petrecere luxoasă în familia cuplului Karmen și Bogdan Căplescu! Frumoasa cântăreață a devenit nașă pentru o prietenă care și-a unit destinul de cel al bărbatului iubit. Invitații au fost cuceriți și de rochia de mireasă, dar și de ținuta îmbrăcată de celebra nașă. Mai mult, fosta concurentă de la “Masked Singer România” și fiica ei, Sofia, s-au asortat.

Karmen și Bogdan Căplescu au devenit nașii unor prieteni

Îmbrăcată într-o salopetă de culoare roz pudrat, care a avut o trenă superbă și un decolteu generos – așa s-a îmbrăcat Karmen la nunta prietenei sale, Gabriela Rainea, cu Daniel Gheorghe. Și, fetiția vedetei a avut aceeași ținută, după cum puteți remarca în colajul de mai jos, dar și în galeria foto a articolului. Bogdan Căplescu a optat pentru un costum elegant negru, iar cămașa, dar și pantofii au fost în aceeași nuanță.

Mireasa și mirele au ținut cont de unele dintre tradițiile din ziua nunții; momentul în care Karmen i-a rupt turta a fost savurat de toți apropiații, dar și de mulți dintre internauți.

În timpul petrecerii de lux, fiica lui Adi Minune le-a transmis proaspăt căsătoriților un mesaj emoționant: “Casă de piatră! Vă iubim ? @costindanielgheorghe @gabriela_rainea”.

Karmen s-a confruntat cu depresia postnatală

Fata cea mare a lui Adrian Minune s-a confruntat cu depresia postanală după ce a devenit mămică pentru prima dată. Conform mărturiilor sale, a apelat la un specialist ca să lupte cu boala delicată.

“Plângeam din orice. Mama i-a cumpărat Sofiei o căciuliță cu urechi, eu când am văzut-o plângeam. Când vedeam că sunt toți lângă mine și încearcă să mă ajute, mai tare plângeam.

M-au ținut vreo șase luni aceste stări. După vreo, 3-4 luni am început să mă duc la psiholog. Cel mai important este să înțelegi că nu e vina ta. După naștere, devii un om nou. Când cineva merge la psiholog, credem că are automat și o problemă. Dar nu este așa. Eu consider că așa cum avem grijă de exteriorul nostru, așa trebuie să avem grijă și de mintea și sufletul nostru”, a declarat Karmen de curând pe social media; totodată, ea a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când a adus-o pe lume pe mica sa prințesă, Sofia.

