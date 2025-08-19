Acasă » Știri » Știri externe » Katy Perry și Justin Trudeau, la un pas de despărțire?! Dezvăluiri din intimitate: „El nu era pregătit pentru…”

De: Adrian Sabau 19/08/2025 | 20:16
Fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau și Katy Perry. Foto: Profimedia

Povestea de dragoste incipientă dintre Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau s-ar fi „răcit” din cauza programelor încărcate ale celor doi. În plus, se pare că Trudeau nu s-ar simți bine în centrul atenției care vine la pachet odată cu întâlnirile cu vedeta pop.

Luna trecută, Katy și Justin au fost fotografiați împreună, luând o cină intimă la un restaurant din Montreal – cocktailuri și mai multe feluri de mâncare diferite, inclusiv unul cu homar. După cină, au mers în bucătărie pentru a mulțumi personalului pentru masă.

Faptul că au fost fotografiați nu ar fi deranjat-o pe Katy dar l-ar fi deranjat pe Justin.

„Ea este obișnuită cu astfel de lucruri”, a declarat o sursă. „Oamenii au fost întotdeauna interesați de viața ei amoroasă.”

Fostul prim-ministru canadian ar fi fost deranjat de atenția masivă de care a avut parte întâlnirea, care a avut loc la câteva săptămâni după ce a apărut vestea despărțirii cântăreței de Orlando Bloom.

„Lui Katy nu părea să-i pese la fel de mult, dar el a fost cel deranjat. Nu l-a alungat sau altceva, dar nu a fost ideal.”

„Știu sigur că Justin nu a fost încântat de apariția fotografiilor”, a spus sursa. „Era doar o primă întâlnire. O primă întâlnire! Și au apărut aceste imagini și a devenit ceva uriaș, ceea ce el nu pare să fi dorit.”

Justin și-a dus fiica la concertul lui Katy din Montreal

La doar două zile după ce au apărut imaginile, Justin și-a însoțit fiica la concertul lui Katy din Montreal, din turneul ei „Lifetimes”.

Trudeau ar fi putut opta pentru o locație mai discretă, dar a ales un loc vizibil din apropierea scenei. Stând în văzul fanilor, el a fost văzut cântând și dansând pe cele mai mari hituri ale artistei, inclusiv Firework și Dark Horse.

Între două întâlniri, se pare că cei doi și-ar fi trimis mesaje non-stop pe tot parcursul lunii iulie.

Totuși, comunicarea dintre cei doi a „scăzut în ultimele două săptămâni”, a relatat DAILY MAIL.

„Ea este ocupată, el este ocupat”, le-a povestit o sursă reporterilor. „Se întâmplă multe și factorul de noutate a dispărut.”

„Dar nu este nimic negativ în asta”, a continuat sursa. „Pur și simplu nu mai sunt în comunicare constantă. Acest lucru s-ar putea schimba, dar deocamdată, situația este ce este. S-a răcit.”

Justin „nu era pregătit”

Sursa a menționat că Trudeau „nu era pregătit” pentru toată atenția care vine odată cu întâlnirile cu Perry.

„Cum stau lucrurile – dacă vrei să fii cu Katy, trebuie să faci față la paparazzi și la consecințe”, a spus sursa. „Nu știu cât de pregătit era el pentru asta. Poate fi mult și poate fi copleșitor.”

O a doua sursă le-a declarat reporterilor că în prezent, Perry, în vârstă de 40 de ani, și Trudeau, în vârstă de 53 de ani, ar fi doar prieteni.

„Ea nu este pregătită să înceapă să se întâlnească cu nimeni acum, trebuie să continue să se concentreze pe a se vindeca după separarea de Orlando”, a spus sursa.

Deși informațiile privindu-i pe Katy și Justin au fost o surpriză pentru mulți, se pare că cei doi au avut o „conexiune instantanee” când s-au întâlnit.

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva timp pentru a vedea cum evoluează lucrurile”, a declarat anterior o sursă. „Ea călătorește în jurul lumii, iar el încearcă să își dea ce să facă cu viata lui acum că nu mai este prim-ministru al Canadei”.

„Există o atracție între ei”, a adăugat sursa. „Au multe în comun.”

În 2023, politicianul canadian a șocat lumea când și-a anunțat despărțirea de soția sa, Sophie Gregoire Trudeau, după 18 ani de căsnicie. Fostul cuplu are trei copii: fiii Xavier, în vârstă de 17 ani, și Hadrien, de 11 ani, și fiica Ella-Grace, de 16 ani.

Justin a ieșit la mai multe întâlniri de la despărțire – dar nu cu cineva atât de cunoscut ca Katy.

Perry și Bloom și-au confirmat despărțirea la începutul lunii iulie, după aproape zece ani împreună. Cei doi au o fiică în vârstă de patru ani, Daisy, și au insistat că vor continua să se concentreze pe creșterea copilului.

