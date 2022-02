Kim Kardashian a lăsat la vedere mai mult decât ar fi trebuit! Detaliul intim care a stârnit revoltă pe internet: ”Dumnezeule, ai milă”

Kim Kardashian a lăsat la vedere mai mult decât ar fi trebuit! Starul în vârstă de 41 de ani a apărut în fața aparatului de fotografiat într-un bikini negru minuscul. Imaginile au devenit imediat virale pe tot internetul.



Kim Kardashian a apărut în atenţia publicului în 2007 cu reality show-ul despre familia ei. Chiar şi în prezent, „Keeping up with the Kardashians” este unul dintre cele mai populare seriale. Bruneta a avut succes și în afaceri, în diverse domenii, de la o aplicație pentru telefoane, până la cosmetice. Mai mult decât atât, revista „Forbes” îi estimează averea la 780 de milioane de dolari.

CITEŞTE ŞI: KANYE WEST ȘI KIM KARDASHIAN SUNT LA ”CUȚITE” DIN NOU! ”AI ÎNCERCAT SĂ ÎMI RĂPEȘTI FIICA ȘI M-AI ACUZAT CĂ MĂ DROGHEZ!”

De asemenea, vedeta este cunoscută şi pentru apariţiile sale incendiare. De Ziua Îndrăgostiților, Kim Kardashian le-a transmis celor 285 de milioane de urmăritori de pe Instagram un mesaj plin de iubire, lângă care a ataşat şi două imagini extrem de sexy.

În prima poză, frumoasa brunetă s-a expus într-un costum de baie minuscul care i-a scos în evidenţă formele apetisante. În cea de-a doua fotografie a schimbat ținuta cu una roz. Costumele de baie pe care le-a purtat fac parte din cea mai recentă colecţie pe care a lansat-o.

„Happy Valentine’s Day!”, a scris bruneta în dreptul fotografiilor.

Fotografiile au adunat rapid peste 2 milioane de aprecieri

Comentariile şi aprecierile internauţilor nu au întârziat să apară. Fanii brunetei au înroşit butonul de ”like”, iar în doar câteva minute fotografiile au adunat peste 2 milioane de aprecieri.

„Ești cea mai sexy femeie de pe planetă”/ „Nu te-am văzut niciodată într-o formă mai bună decât acum”/ „Mă bucur că trăiești cea mai bună perioadă a vieții tale”, sunt doar câteva dintre comentariile transmise de admiratorii vedetei.

NU RATA: KIM KARDASHIAN ȘI-A PREZENTAT NOUL IUBIT COPIILOR SĂI. CE REACȚIE AU AVUT

Dacă cei mai mulţi au apreciat apariţia brunetei, au fost şi câţiva care i-au adus aminte de fostul partener: „Dumnezeule, ai milă”/”Ar trebui să iei în considerare un ordin de restricție”/ „Ar trebui să vorbești cu un avocat despre situația fostului partener, ar trebui să fie supervizat și evaluat”.

Reacţiile internauţilor au venit în urma declaraţiilor făcute de rapperul american. Acesta şi-a atacat fosta soție pe rețelele de socializare, după ce a lăsat-o pe fiica lor cea mare să aibă cont de TikTok.

Kim Kardashian şi tatăl copiilor săi s-au despărţit

Kim Kardashian a cerut să divorțeze de Kanye West invocând ”diferențe ireconciliabile”, însă se pare că a fost vorba de infidelitate. Chiar dacă ea a fost cea care a intentat divorțul, vedeta a trecut prin clipe grele și a avut de-a face cu stări de depresie. Se pare că toată această presiune, cât și ruperea relației în sine au adus-o la capătul puterilor pe vedetă.

„Sincer nu mai pot face asta. De ce sunt încă în acest loc în care sunt blocat de ani de zile? El se mută în fiecare an într-un alt stat și ar trebui să fim împreună să creștem acești copii… Este un tată uimitor, a făcut o treabă uimitoare”,a spus Kim Kardashian cu ceva timp în urmă.

Sursă foto: Instagram