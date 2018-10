Kim Kardashian, criticată dur după ce a fost surprinsă topless: “Ai un soț și copii”

Kim Kardashian a făcut publică o poză incendiară în care apare topless pe un pat cu așternuturi albastre, iar unii dintre fani nu au reacționat într-un mod pozitiv. Ei au pus-o la zid pe voluptoasa vedetă. Prin această nouă fotografie HOT, bruneta își promovează o nouă colecție de farduri.

Diva, care va împlini duminica aceasta 38 de ani, apare în cea mai nouă poză sexy în timp ce e topless și stă întinsă pe un pat. Kim Kardashian și-a acoperit sânii cu mâinile. Evident, ea are un make-up realizat cu cele mai noi produse cosmetice pe care le-a lansat. Deși a primit multe complimente, au fost și unii dintre internauți care au criticat-o pentru decizia sa.

“Aceasta a fost singura idee cu care ai putut să apari ca să promovezi acest tip de machiaj?”, “Ai un soț și copii”, “Își vinde sânii sau ceva de genul?”, “Clasic, Kim, pur și simplu faci Internetul să se încingă 🙌” sunt patru dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.

Kim Kardashian , fiecare postare făcută pe Instagram valorează o mică avere Presa de peste Ocean scrie că starleta câștigă pentru o singură postare promoțională pe Instagram 500.000 de dolari, adică cu 100.000 de dolari mai mult decât salariul anual al președintelui american Donald Trump. Suma nu e chiar atât de exorbitantă precum pare, dacă ținem cont că starleta e urmărită pe Instagram de peste 114 milioane de fani, prin urmare fiecare dintre aceste postări plătite își atinge scopul mult mai eficient decât și l-ar atinge dacă respectivele branduri ar alege să se promoveze altfel.

Kim Kardashian, mamă a trei copii

Kim Kardashian a devenit cunoscută după ce familia ei a participat în reality show-ul „Keeping Up With The Kardashians”. Are o relaţie cu raperul Kanye West din anul 2012 şi au împreună trei copii: North West (n.: 15 iunie 2013), Saint West (n.: 5 decembrie 2015), Chicago West (n.: 15 ianuarie 2018). Cel din urmă moștenitor al cuplului a venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat.