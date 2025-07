Kristin Cabot, infidela de la concertul Coldplay, s-a căsătorit în secret cu soțul ei! + După scandal, Andy Byron a demisionat

Un moment care părea inocent pe ecranele gigantice de la un concert Coldplay s-a transformat într-un scandal viral internațional, după ce o cameră a surprins doi colegi de top dintr-o companie tech în ipostaze mult prea intime pentru un eveniment public. Kristin Cabot, șefa departamentului de HR la Astronomer, și Andy Byron, CEO-ul companiei, au fost surprinși miercuri seara pe „kiss cam” în timp ce se îmbrățișau în tribunele unui concert lângă Boston. Reacția lor, ea ascunzându-și fața și el fugind din cadru, a alimentat imediat suspiciuni, iar internetul a explodat după ce cei doi au fost identificați.

Chris Martin, solistul Coldplay, a glumit pe scenă: “Either they’re having an affair or they’re very shy (Ori au o aventură, ori sunt foarte timizi).”

În doar câteva ore, informațiile au ieșit la suprafață: ambii erau căsătoriți, iar relația lor extraconjugală se desfășura chiar sub ochii colegilor de la Astronomer, o companie AI evaluată la 1,3 miliarde de dolari.

În ciuda aparențelor de aventură fără obligații, Kristin Cabot nu doar că avea o relație serioasă, ci era chiar căsătorită! O postare pe Facebook din mai 2024 o arată zâmbitoare și purtând inele de nuntă, alături de Andrew Cabot, CEO-ul și COO-ul unei companii producătoare de băuturi spirtoase din Massachusetts, și cei doi copii ai lor. În alte fotografii din același album, soțul ei poartă la rândul său o verighetă vizibilă.

Deși nu se cunoaște data exactă a nunții, cei doi au cumpărat împreună o casă în Rye, New Hampshire, în februarie, a doua proprietate comună în aceeași localitate, scrie nypost.com. Valoarea imobilului în stil New Englander depășește 2,2 milioane de dolari.

După ce imaginile video în care Cabot și Byron se sărutau au apărut online vineri, Astronomer i-a suspendat pe amândoi. Iar sâmbătă, Andy Byron și-a prezentat oficial demisia din funcția de CEO.

“Andy Byron has tendered his resignation, and the Board of Directors has accepted. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability, and recently, that standard was not met. (Andy Byron și-a depus demisia, iar Consiliul de Administrație a acceptat-o. Ne așteptăm ca liderii noștri să stabilească standardul atât în ceea ce privește conduita, cât și responsabilitatea, iar recent, acest standard nu a fost atins.)”, a transmis compania într-un comunicat oficial, potrivit sursei menționate.