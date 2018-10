Naba, de la ”Bravo, ai stil”, a trecut prin momente delicate în relațiile pe care le-a avut. Legat de ultima dintre ele, a mărturisit că a fost înșelată, ba chiar agresată fizic. (Super oferta de angajare) Poate acum să fi răsărit soarele și pe strada ei, odată cu ultima ”achiziție”! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a descoperit pe noul iubit al Nabei, de la care vedeta speră să fie total diferit față de cei care au făcut-o să plângă!

Naba Salem se despărțea cu lacrimi în ochi de omul pe care l-a crezut alesul! Ultima relație, dar cea mai nefericită! Avea să înceapă să plângă în platoul emisiunii pe care Bianca Drăgușanu o prezenta: "Ultima relație nu a fost cea mai fericită. Te afectează când un om dă în tine. M-a înșelat! A dat în mine pentru că am aflat, a ieșit mare scandal. M-a jignit! M-a mai lovit o dată pentru că eram prietenă cu o persoană pe care el nu o suportă. M-a bătut și pentru că i-am zis să nu mă atingă atunci când am văzut mesaje de dragoste. Am sperat că o să fie bine. Mama îmi zicea că trebuie să am răbdare, să înțeleg că au fost experiențe urâte. Am tăcut, am înghițit, dar nu a fost așa cum am sperat. El voia să fie și cu mine, și cu alte 20 de femei. Când iubești, faci multe compromisuri, cel puțin eu așa fac, sunt oarbă." (CITEȘTE ȘI: "BOMBARDIERA DE LA BAMBOO" ȘI-A LUAT ȚEAPĂ CU ENGLEZUL BIANCĂI)

Cine e Bogdan Mihalcea

Dar acum suferința ei a trecut. Mai mult, a cunoscut un alt băiat, de la care speră o relație armonioasă. Este vorba de Bogdan Mihalcea, nimeni altul decât fostul iubit al Ralucăi, cunoscută mai mult drept "Bombardiera de la Bamboo".

Personaj celebru în showbiz, Bogdan a fost chiar logodit cu Raluca, dar a rupt relația, după un an, timp în care cei doi au locuit împreună. Și nici nu a vrut să audă de împăcare, după ce "Bombardiera", care se cuplase pentru o scurtă perioadă, cu Tristan Tate, ar fi venit la el pentru a relua relația. (CITEȘTE ȘI: PATRULATER AMOROS DE ZILE MARI! POVESTE DE COLECŢIE!)

”Bombardiera” a ratat de două ori!

Raluca s-a despărțit de Bogdan Mihalcea, dar a fost imediat cucerită de Tristan Tate, luptătorul englez care tocmai se despărțise de Bianca Drăgușanu. La scurt timp după ce ar fi intrat în grațiile lui Tristan, frumoasa brunetă ar fi fost însă concediată de conducerea renumitului club din Capitală, unde lucra. Iar apoi a rămas și fără milionarul englez. (CITEȘTE ȘI: MISHA ARE COȘMARURI DUPĂ DIVORȚ?! PRIMELE IMAGINI CU TATUAJUL SECRET)

La momentul respectiv, Tristan Tate era, oficial, cu altă tânără, Mia. Iar ”Bombardiera de la Bamboo” ar fi fost pentru el doar o aventură. Astfel, într-un interval scurt de timp, bruneta a ajuns să rateze două legături. Cea mai serioasă ar fi fost, totuși, cu Bogdan Mihalcea. Pentru că Raluca ar fi fost pentru Tristan Tate doar un moft de moment.

