Dragoș Bădoi este un nume de referință pentru iubitorii muzicii rock. A fost primul solist de după Revoluție al celei mai cunoscute trupe din România, Phoenix. Până atunci, artistul cu voce specială mai colaborase și cu alte formații. A părăsit însă țara pentru călătorii prin lume. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, l-a găsit pe celebrul rocker ”dat dispărut” și are detalii uluitoare despre el. (VEZI ȘI: NICU COVACI E NEMILOS CU FOȘTII COLEGI DE TRUPĂ)

Prin anii ’90, Dragoș era un tânăr artist din Craiova, care venise la București. A impresionat lumea rockului cu vocea lui, dar, la un moment dat, a dispărut. Dragoș a făcut alegerea vieții sale: a plecat în Europa – Anglia și Germania, se pare – la studii.

S-a întors însă în România în urmă cu câțiva ani, când a început o colaborare cu naistul Costel Enache, dar și cu o tânără cântăreață pe nume Valentina – alias Syarela. (NU RATA: SOLISTUL DIRECŢIA 5, SCHIMBARE RADICALĂ DE LOOK. S-A TUNS ZERO ŞI…)

Costi Ioniță l-ar fi ajutat pe Dragoș să vină în taberele yoga ale lui Gregorian Bivolaru

Dar Dragoș Bădoi ar ascunde un mare secret! Potrivit surselor CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, în fiecare an, solistul ar merge în taberele MISA, organizate de Gregorian Bivolaru. Artistul nu s-ar duce singur la evenimentele MISA, ci alături de alt cunoscut artist și compozitor, fostul solist al trupei Valahia, Costi Ioniță.

Artistul s-ar fi confesat apropiaților că nu este așa cum se bârfește în acele tabere yoga, că, de fapt, acolo ar veni oameni foarte OK, culți, precum și mulți artiști. Și că nu se petrece nimic “dubios” acolo, așa cum a scris presa în trecut. Că nu ar exista nici persoane care beau urină, și că nici nu se întâmplă excese sexuale. Că totul, de fapt, ar fi foarte pur și curat.

“Ce se spunea despre sex în grup sau urină sunt numai fabulații. Eu merg cu Costi Ioniță. Ce facem noi în tabără la Costinești este pur! Acolo mergem la meditații și la spirale. Atât!”, s-ar fi destăinuit artistul prietenilor lui. (CITEȘTE ȘI: L-AM GĂSIT PE ”DISPĂRUTUL” COSTI IONIŢĂ + NOUA BLONDĂ DIN VIAŢA LUI)

“Maica Domnului îmi punea să mănânc”

Dragoș Bădoi ar fi simțit de câțiva ani – poate și datorită apropierii sale de gruparea MISA – că ar avea puteri paranormale, care îl fac să vadă în trecut, în viețile sale anterioare. Solistul s-a confesat, de altfel, unor apropiați, care au povestit episodul în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

“Eu știu că am avut mai multe reîncarnări. Unele într-un deșert, ceva. Altele la Roma. Poate lumea ar crede că sunt nebun pentru că eu l-am cunoscut fizic pe Iisus. Da, am stat în preajma Lui. Și Maica Domnului, Fecioara Maria, îmi punea să mănânc. Poate lumea ar zice că sunt diliu, dar eu spun ce simt și eu simt că am fost unul dintre apostolii lui Iisus. Cel mai tânăr, Ioan!”, le-ar mai fi spus Dragoș apropiaților săi. (NU RATA: CUM S-A “EVAPORAT” GURU BIVOLARU DIN ÎNCHISOARE)

Cine era cel mai tânăr apostol al lui Iisus, pe care Dragoș l-ar fi încarnat în timpul lui Iisus

Ioan era cel mai mic dintre apostolii lui Iisus, dar a devenit “ucenicul pe care îl iubea Iisus”, cel care și-a rezemat capul pe pieptul Domnului la Cina cea de taină. Mai mult, aflat pe cruce, Iisus i-a dat-o în grijă lui Ioan pe mama Sa. Timp de mai mulți ani ani, Ioan ar fi fost exilat în insula Patmos de către împăratul roman Domițian, perioadă în care el a scris Apocalipsa. Se spune că, la bătrânețe, singura lui predică era: “Fiilor, iubiți-vă unii pe alții!”, motivând că aceasta e cea mai importantă poruncă a lui Iisus.

