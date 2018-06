L-am filmat pe ”frumușel” la terasă cu o sexy-puicuță!

Tristan Tate, noul bărbat din viața Biancăi Drăgușanu, este cunoscut ca un adevărat Don Juan în lumea bună din Capitală. (Console si accesorii gaming ) Iar sportivul englez nu se dezminte nici după ce s-a afișat cu celebra prezentatoare. CANCAN. RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a obținut imaginile care dovedesc că ”frumușelul” Biancăi a petrecut la o terasă de fițe din București în compania unei sexy-puicuțe. (CITEȘTE ȘI: CREDITORII L-AU SOMAT PE ”MILIONARUL CU MÂNĂ DE AUR” CĂ-I DEZGROAPĂ MORȚII!)

Tristan Tate, englezul care s-a stabilit în urmă cu aproximativ trei ani în România, a arătat, de-a lungul timpului, că este un adevărat "devorator" de bombe sexy.

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, i-a întâlnit pe "frumușelul" Biancăi Drăgușanu și pe fratele lui la o terasă de fițe din Capitală, acolo unde au petrecut minute bune în compania unei domnișoare atrăgătoare.

Într-o atmosferă relaxată, frații Tate s-au bucurat pe deplin de prezența sexy-puicuței, în timp ce și-au savurat liniștiți cafeaua. Cu toate că și-a câștigat un renume de cuceritor, de această dată, Tristan Tate nu a recurs la gesturi tandre față de tânăra cu care împărțea masa.

După minute bune de discuții, fata care îi însoțea pe frații Tate a decis să se retragă în liniște. I-a salutat cordial pe cei doi și s-a întreptat grăbită către un taxi. Silueta ei i-a stârnit imediat atenția lui Tristan Tate, care nu a ratat ocazia și a sorbit-o din priviri.

Tristan Tate și fratele său au plecat de jos

Frații Tate au reușit să strângă o adevărată avere. Se mândresc cu mașini și case care valorează sute de mii de euro, iar în conturile celor doi englezi se găsesc sume fabuloase. Cu toate acestea, Andrew și Tristan Tate s-au născut într-o familie săracă din Anglia.

"Când eram foarte săraci am învățat care erau prietenii adevărați. Acum, când suntem milionari, toți vor să fie prieteni cu noi pentru că majoritatea oamenilor vor ceva de la noi. Mi-am pierdut tatăl acum doi ani, iar tot ceea ce avem se datorează lui pe o parte, pentru că era un tip foarte inteligent și ne-a insuflat puțin din inteligența lui. Dacă nu era kickboxing-ul nu aveam nimic, părinții noștri nu au fost bogați, trăiam într-o zonă săracă din Anglia. Eu și fratele meu suntem o echipă solidă, tot ce am făcut de la kickboxing sau la orice altă afacere, am făcut împreună", declara, în urmă cu câteva luni Tristan Tate.

