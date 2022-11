La ce gest a recurs Viorica de la Clejani când a aflat că Ramona Manole, fiica nelegitimă a lui Ioniță este însărcinată: „ A trimis și...”

După ce a aflat că Ramona, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, este însărcinată, Viorica ar fi început să ia măsuri, în acest sens. La ce gest a recurs soția lui Ioniță.

Cântăreața de muzică de petrecere, Ramona Manole, este însărcinată, pentru prima oară, cu iubitul ei, Ady Paris, artist, la fel ca ea. Cei doi vor să facă nunta la anul, însă, până atunci, se bucură de această etapă frumoasă din viața lor.

La aflarea veștii, Viorica, soția lui Ioniță, pare că s-a mobilizat și a luat măsuri de protecție a numelui și, poate, de ce nu, a averii.

Ce a declarat Ramona Manole despre Viorica de la Clejani

Mai exact, potrivit declarațiilor acesteia, Viorica ar fi început să trimită notificări în presă, prin care cere ca numele ei și al soțului ei să nu fie asociat cu numele Ramonei, pe motiv că nu face parte din familia lor.

“Viorica a căutat presa, a sunat la un site cu specific monden, și le-a spus că nu dorește să fie asociați (n.r – ea și Ioniță) cu numele meu pentru că eu nu fac parte din familia lor. A trimis și notificare! Eu îmi iubesc tatăl! O să postez încontinuu fotografii cu el pe toate rețelele de socializare. Este tatăl meu și nu poate schimba asta niciodată. Când a ales să îl ia de bărbat știa că el are copil. Știa în ce se bagă! Eu îl înțeleg pe el pentru că este influențat de ea, dar asta este situația trebuie să accept lucrurile așa cum vin de la Dumnezeu. Uite că nu toate lucrurile funcționează cum vrea «doamna madame». Eu nu trebuie să îi știu de frică ei. Este tatăl meu, nu are ce să îmi facă”, a declarat Ramona, pentru ziarul Click!

Mesaj emoționant pentru Ioniță

Ramona a spus că își iubește foarte mult tatăl și că nici Dumnezeu nu poate opri acest sentiment.

“Vreau să știu dacă în România există judecător, avocat sau cineva care se ocupă de asta sau vreun document ce o să îmi poată opri sentimentele pe care le am față de tatăl meu! Eu zic că asta nu poate opri nici Dumnezeu, pentru că asta este ce simt eu… iubirea pentru el. Nu i-am făcut niciun rău, eu m-am lăudat cu el, eu îl iubesc, este tatăl meu, sunt copilul lui, sunt primul lui copil. Eu am tot dreptul să mă pun în poză cu el, să fac ce vreau și nu poate să mă oprească absolut nimeni. Cine nu suportă acest lucru… să tragă aer în piept sau să facă ce vrea. Nici eu nu m-am supărat când primeam două milioane și îmi spunea să am grijă trei luni că alți bani nu voi mai primi”, a mai declarat Ramona, pentru sursa menționată.