La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt

De: Irina Vlad 29/11/2025 | 16:37
În urma unui studiu – care a urmărit evoluția a 16 trăsături ale oamenilor de-a lungul vieții – le-a arătat cercetătorilor că inteligența emoțională, autocontrolul, conștiinciozitatea, rezistența la prejudecăți, autocontrolul se îmbunătățesc odată cu vârsta. La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă, de fapt?

Nu există o vârstă anume la care oamenii sunt „cei mai inteligenți”, deoarece diferite abilități cognitive ating apogeul în momente diferite. De exemplu, inteligența fluidă (viteza de procesare și raționamentul) atinge apogeul în jurul vârstei de 20 de ani, în timp ce inteligența cristalizată (vocabularul și cunoștințele acumulate) continuă să crească până la vârsta de 60 și 70 de ani. Abilități precum înțelegerea emoțională ating apogeul mult mai târziu, adesea la vârsta mijlocie.

Care este vârsta la care oamenii se maturizează

Cele mai recente studii din știință arată că oamenii ar atinge vârful inteligenței la vârsta de 55-60 de ani. Aceștia susțin că abilitățile cognitive (memoria sau viteza de procesare) tind să atingă apogeul în primele decenii ale vieții, alte laturi ale inteligenței se maturizează abia în jurul vârstei mijlocii.

Spre exemplu, conștiinciozitatea, disciplina și capacitatea de concentrare tind să atingă apogeul în jurul vârstei de 65 de ani, în timp ce stabilitatea emoțională continuă să crească până la vârsta de 70 de ani.

Raționamentul moral și capacitatea de a evita erorile mentale devi mai dezvoltate odată cu experiența de viață. Prin urmare, cercetătorii au ajuns la concluzia că toate aceste trăsături – combinate într-un singur indice – că se dezvoltă la cel mai înalt nivel al funcționării psihologice mai târziu în viață.

Experiența, controlul emoțiilor și capacitatea de a interpreta situațiile compleze creează un tip de inteligență care nu poate fi grăbită. Cu alte cuvinte, pentru mulți dintre oameni, vârful intelectual nu vine în tinerețe, ci în momentulm în care viața îi pune pe oameni în situații care le permite să învețe, proceseze și să înțeleagă tot ceea ce trăiesc, notează atlasgeografic.

 

