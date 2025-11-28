Destinații ieftine de Crăciun în Europa. Orașele în care poți avea sărbători de vis la prețuri mai mici

Pe măsură ce luna decembrie se apropie, românii încep să își facă planuri pentru vacanța de sărbători. Chiar și cei care nu dispun de un buget consistent pot găsi opțiuni atractive, deoarece în Europa există mai multe orașe care oferă experiențe deosebite la prețuri reduse.

Un studiu realizat de specialiștii în turism a analizat costurile din diverse locații europene și a identificat cele mai avantajoase destinații pentru această iarnă. Surprinzător, cea mai ieftină opțiune se află foarte aproape de România.

Destinații ieftine de Crăciun în Europa

Poznan, un oraș din Polonia, a fost desemnat drept cea mai accesibilă destinație. Vizitatorii pot ajunge ușor aici, iar la târgul de Crăciun din centrul orașului un pahar de bere costă în jur de 3 euro. Atmosfera festivă și prețurile mici fac din Poznan o alegere ideală pentru vacanța de iarnă, conform Click.

Pe locul al doilea se află Sarande, un oraș din Albania situat la mică distanță de România. Această destinație oferă turiștilor ocazia de a descoperi târguri spectaculoase și de a se bucura de atmosfera sărbătorilor la costuri reduse.

Oraşe superbe pentru a petrece sărbătorile

Metz, din Franța, completează lista orașelor accesibile. Aici, atât cazarea, cât și restaurantele și târgurile de Crăciun au tarife prietenoase, ceea ce transformă orașul într-o opțiune atractivă pentru cei care vor să călătorească în perioada festivă.

Lista destinațiilor ieftine nu se oprește aici. În România, Craiova se remarcă prin atmosfera sa de sărbători și prețurile accesibile. Alte orașe europene recomandate sunt Trier și Dresda, în Germania, Praga, Riga, Budapesta, dar și Valkenburg, în Țările de Jos.

Astfel, chiar și cu un buget limitat, vacanța de iarnă poate fi petrecută în locuri deosebite, pline de farmec și tradiție.

