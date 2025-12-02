La doar 10 ani, o fetiță a filmat un videoclip cu Richard Clayderman. Cine este Miriam Vultur, de fapt

La doar 10 ani, Miriam Alice Vultur, supranumită „copilul-minune al pianului”, a reușit o performanță remarcabilă: a filmat la Paris videoclipul piesei „Wedding of Love” alături de celebrul pianist francez Richard Clayderman.

Proiectul reprezintă un dialog muzical între generații, plin de sensibilitate și rafinament, care aduce împreună eleganța clasică și prospețimea tinereții.

Cine este Miriam Alice Vultur

Eleva Liceului Montessori din Cluj studiază pianul de la vârsta de 8 ani, avându-i ca mentori pe Elias Jula, Claudia Eli și Julia Felner. A câștigat numeroase premii internaționale și a fost remarcată la Viena International Pianist Academy de profesorul Stephan Möller, care a descris-o drept „un geniu”.

„Să cânt alături de Richard Clayderman este un vis împlinit. M-a inspirat, m-a încurajat și am învățat enorm din această experiență”, a declarat Miriam.

În 29 martie 2025, Miriam a urcat pe scena BT Arena din Cluj, deschizând concertul lui Clayderman și impresionând publicul prin sensibilitatea interpretării.

Richard Clayderman va reveni în România în 2026

Richard Clayderman, unul dintre cei mai cunoscuți pianiști ai lumii, a lansat oficial videoclipul „Wedding of Love”, realizat în colaborare cu tânăra pianistă română. Piesa, cunoscută și sub titlul „Mariage d’Amour” sau „Maria d’Amour”, este compusă de Paul de Senneville, apropiat colaborator al lui Clayderman și autor al unor lucrări devenite emblematice în repertoriul său.

Filmările au avut loc în capitala Franței, într-un decor care pune în valoare frumusețea orașului și intensitatea artistică a momentului. Regizorul Mihai Laz a semnat producția, surprinzând subtil legătura muzicală dintre cei doi artiști.

Coordonarea proiectului a fost realizată de Radu Groza, cunoscut pentru inițiative culturale de amploare, precum „Legende în Concert”.

„Bună tuturor! Sunt Richard Clayderman. Aș dori să vă reamintesc că voi concerta la Sala Palatului din București pe 23 martie. Sper din suflet să ne vedem acolo și să împărtășim momente muzicale pline de emoție. Recent, am realizat un scurt videoclip la Paris, interpretând piesa Wedding of Love. Sper să vă placă acest film și să ne revedem în curând la Sala Palatului. Pe curând!”, a transmis artistul.

