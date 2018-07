O tânără de doar 17 ani, pe nume Karina, a fost înjunghiată mortal în fața blocului, în timp ce se îndrepta spre lift. Bruneta a fost găsită în stare gravă de vecini, care au încercat să-i acorde primul ajutor până la venirea medicilor. Din păcate, doctorii nu au putut să o salveze.

Familia Karinei este distrusa, dar incearca cu toate fortele sa-i pastreze vie amintirea tinerei frumoase. „Ea avea puterea sa intre intr-o incapere si sa-i faca pe toti oamenii sa zambeasca„, a spus fratele fetei.

Parintii fetei provin din Republica Ceha, iar Karina s-a nascut la Leeds. Ea mai are sase frati. Familia s-a mutat la Londra acum opt ani. Fratele ei a povestit ca tanara isi vizita un prieten in ziua in care a fost atacata. De asemenea, el spune ca sora sa isi dorea sa fie o cosmeticiana, pentru ca dorea sa-i facă pe oameni sa se simta frumosi, scrie stirilekanald.ro.

„Avea doar 17 ani cand si-a pierdut viata intr-un mod atat de oribil. Nici un parinte nu ar trebui sa-si ingroape copilul.”, a adaugat el. Rudele au pus flori si lumanari la locul unde a murit. „As vrea ca ea sa fie amintita ca o fata tanara, plina de bucurie si frumoasa.„, a spus mama.

Criminalul, in varsta de 21 de ani, din Brisbane Street, a fost acuzat de omor si a fost arestat.