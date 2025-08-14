Acasă » Știri » ‘La mulți ani, Maria / Marian!’ Cele mai frumoase mesaje și urări pentru sărbătoriții dragi ție

‘La mulți ani, Maria / Marian!’ Cele mai frumoase mesaje și urări pentru sărbătoriții dragi ție

De: Irina Vlad 14/08/2025 | 21:57
'La mulți ani, Maria / Marian!' Cele mai frumoase mesaje și urări pentru sărbătoriții dragi ție
sursă foto: Pixabay

Pe data de 15 august, credincioșii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai importante sărbători din an. Peste 2,2 milioane de români își serbează ziua onomastică, dintre care 1,4 milioane sunt femei. Iată care sunt cele mai frumoase mesaje și urări pe care le poți trimite celor dragi. 

Ca în fiecare an, pe data de 15 august, românii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, în denumirea populară Sfânta Maria Mare. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox, zi în care Biserica prăznuiește trecerea la cele veșnice a Maicii Domnului.

În multe zone ale țării există oameni care susțin că de Sfânta Maria Mare – Adormirea Maicii Domnului, nu se urează ”la mulți ani”, crezând că este vorba despre un eveniment trist. În esență, această sărbătoare este o bucurie și o minune: reîntâlnirea dintre Fiul Hristos și Maica Domnului

„Este o sărbătoare de care trebuie să ne bucurăm în fiecare an cu sufletul deschis și multă iubire. Sunt milioane de români care își serbează onomastica pe data de 15 august, cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, pentru că Maria este cel mai popular prenume din lume. Este ocazia perfecta să le urăm „la mulți ani”.

Ne bucurăm pentru faptul că Maica Domnului nu a murit, ci a fost mutată cu trupul la Cer. Este o bucurie și o minune reîntâlnirea dintre Fiul Hristos și Maica Domnului, mai ales că, pentru noi, oamenii, viața pe pământ este limitată. Petrecerea noastră pe pământ este o pregătire pentru viața cea veșnică la care Maica Domnului S-a mutat
a spus părintele Cazacu pentru Digi24.

Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără...

Mesaje și urări cu ocazie zilei de Sfânta Maria Mare

Potrivit statisticilor, în România, peste 2,2 milioane de români își sărbătoresc ziua onomastică de Sfânta Maria. Din acest total, 1.400.000 sunt femei și poartă numele de Maria, iar restul au nume derivate: Mariana, Marinela, Mara, Marina, Măriuca Marilena etc. De asemenea, pe data de 15 august sunt sărbătoriți și bărbații care poartă numele de Marian, Marin, Marinică, Marius etc.

Cu această ocazie specială, pentru a fi mai aproape de persoanele dragi, îți prezentă câteva mesaje și urări pe care le poți transmite, ca un gând bun, de sărbătoare celor apropiați ție.

„De Sfânta Maria, zi de mare sărbătoare primește din partea mea cele mai sincere urări de bine, sănătate, mult noroc si împlinirea tuturor dorințelor.”

”La mulți ani și mult noroc în această zi specială. Să ți se îndeplinească toate dorințele.”

„Fecioara Maria să te călăuzească mereu şi să te ajute să învingi orice obstacol din viaţa ta! La mulţi ani!”

„De ziua ce-ţi surâde-n prag şi-i porţi frumosul nume, eu îţi doresc tot ce-i mai drag şi mai frumos pe lume! La mulţi ani!”

”Să ai puterea de a învinge orice urmă de tristate și treci peste tot ce ți se pare greu. Este ziua numelui tău! La Mulţi Ani!”

„La mulți ani, Marian! Să fii fericit, să te distrezi, să ai aproape de tine toți oamenii dragi! Închin un pahar de vin pentru sănătatea ta! Să ne trăiești și să rămâi un om bun așa cum te știm noi dintotdeauna!”

„Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire și prosperitate. La mulţi ani!”

”Păstrează-ţi sufletul tânăr şi bucură-te neîncetat. Ești un prieten apreciat! La mulţi ani!”

”Să te bucuri de viață, de zâmbete, de tot ce e frumos. La mulți ani!

”Să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viaţă. La mulţi ani”.

”Mă bucur că ai apărut în viata mea, că am șansa la o prietenie adevărată! Să îţi fie viaţa binecuvântare şi bucurie întocmai ca numele sfânt pe care îl porți!”

„Fie ca toate întâmplările frumoase si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sfânta Maria cât mai frumoasă!”

 

Rugăciune către Fecioara Maria. Este bine să o rostești de Adormirea Maicii Domnului

Ce nu ai voie să faci de Adormirea Maicii Domnului. Tradiții și superstiții pentru 15 august

Tags:
Iți recomandăm
Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile
Știri
Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…”
Știri
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani…
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe românii
Mediafax
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe...
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Gandul.ro
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
Pățania unui român care a încuiat cheia mașinii în portbagaj: „Nevasta mă înjură de patru ore, fără să respire”. Reacția internauților: „Divorțează!”
Adevarul
Pățania unui român care a încuiat cheia mașinii în portbagaj: „Nevasta mă înjură...
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar...
MAE, avertisment de călătorie pentru cetățenii români: risc ridicat de incendii în Grecia
Mediafax
MAE, avertisment de călătorie pentru cetățenii români: risc ridicat de incendii în Grecia
Parteneri
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Click.ro
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru...
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
WOWBiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant...
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Digi 24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în...
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
Digi24
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui...
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este...
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
kfetele.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o...
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
WOWBiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit...
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
observatornews.ro
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
go4it.ro
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
10 lecții de viață de la azteci
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
Fanatik.ro
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB
Fanatik.ro
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online...
Al doilea Război Rece al omenirii. Conflictul va rupe Vestul în două. Europa nu va mai conta fără SUA
Capital.ro
Al doilea Război Rece al omenirii. Conflictul va rupe Vestul în două. Europa nu va...
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
CASS mai mare pentru veniturile independente. Plafonul anual și exemple de calcul
evz.ro
CASS mai mare pentru veniturile independente. Plafonul anual și exemple de calcul
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Gandul.ro
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să...
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit, un securist
as.ro
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit,...
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
radioimpuls.ro
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La...
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00. Noroc din plin, reușite, împăcări, dar și oportunități pentru ele
Fanatik.ro
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00....
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează de la stat partenera de viață a candidatului la președinția PSD
Fanatik.ro
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează...
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Yellow News
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gina Pistol, în lacrimi la mănăstire! Ritual secret și rugăciuni pentru un miracol în cel mai greu ...
Gina Pistol, în lacrimi la mănăstire! Ritual secret și rugăciuni pentru un miracol în cel mai greu moment al vieții ei: ”Stiam că nu mai am nicio șansă”
Florin Salam, încolţit de cămătari a rămas fără Rolls-Royce şi Bentley. Jocurile de noroc l-au ...
Florin Salam, încolţit de cămătari a rămas fără Rolls-Royce şi Bentley. Jocurile de noroc l-au ruinat pe „Regele manelelor”
Cătălin Bordea a dat-o de gol! Cu ce se ocupă fosta soţie la doi ani de la divorţ: conduce o maşină ...
Cătălin Bordea a dat-o de gol! Cu ce se ocupă fosta soţie la doi ani de la divorţ: conduce o maşină de 100.000 de €, dar… „Oamenii trăiesc fără prea multe resurse”
Maria şi Marius de la ”Insula Iubirii” au rămas împreună după emisiune! Imaginile care spun ...
Maria şi Marius de la ”Insula Iubirii” au rămas împreună după emisiune! Imaginile care spun totul despre căsnicia lor
Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile
Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…”
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…”
Vezi toate știrile
×