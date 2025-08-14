Ce nu ai voie să faci de Adormirea Maicii Domnului. Tradiții și superstiții pentru 15 august

Adormirea Maicii Domnului (denumită în popor Sfânta Maria Mare) este celebrată în fiecare an pe data de 15 august. Ca la aproape toate celelalte sărbători creștine, credincioșii țin post cu două săptămâni înainte și au interzis la a face anumite treburi prin gospodărie. Iată care sunt cele mai populare tradiții și superstiții în această zi.

Sfânta Maria Mare este una dintre cele mai importante sărbători de peste an, ziua când Fecioara Maria a fost înălțată la cer de Fiul său, Mântuitorul Iisus Hristos. În 2025, sărbătoarea pică într-o zi de vineri, zi în care credincioșii respectă mai multe tradiții și țin cont de anumite superstiții.

Ce nu ai voie să faci de Sfânta Maria – Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria. Cu două săptămâni înainte, creștinii țin Postul Sfintei Marii sau Postul Adormirii Maicii Domnului, iar în ziua de 15 august nu se lucrează, nu se coase și nu se spală haine. Totodată, sperstițiile și tradițiile variază de la o regiune la alta a țării. În unele locuri se spune că nu este bine ca oamenii să meargă la scăldat în râuri.

Tot în această zi, femeile însărcinate se roagă la Maica Domnului pentru ca aceasta să le protejeze pe toată durata sarcinii și să le ajute să nască prunci sănătoși. În unele sate, cu două zile înainte de sărbătoare, nu se aprinde focul. În caz contrat, oamenii riscă să se îmbolnăvească, să le ia foc gospodăriile și să se îmbolnăvească. De asemenea, se spune că agricultorii vor avea recolte blestemate și fără roade dacă vor lucra în ziua de Sfânta Maria Mare.

De Sfânta Maria Mare fetelor le este interzis să îşi taie părul şi să-l arunce la gunoi.În alte zone, fetele care doresc să se mărite repede îşi pun busuioc proaspăt sub pernă, pentru a-şi visa jumătatea.

Tradiția nu îi uită nici pe cei care au trecut la cele Sfinte. În dimineața zilei de 15 august, credincioșii merg la biserică, se roagă pentru sufletul adormiților, tămâiază mormintele și dau de pomană nevoiașilor.

Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci pe 21 mai 2025

Sfântul Andrei, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie sub nicio formă să faci azi, 30 noiembrie 2024