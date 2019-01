La șapte ani de la divorțul de Sylvia, Andrei Ștefănescu a vorbit despre adulter: „M-a trădat!”

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, Andrei Ștefănescu a oferit unele informații despre căsnicia sa eșuată cu cântăreața Sylvia. Aceasta l-a înșelat pe Andrei cu un tânăr care abia apăruse într-un videoclip lansat de ea.

„Ar trebui să fim de piatră să nu ne mişte lucrurile acestea. Am avut o perioadă în care a trebuit să încerc să mă vindec pentru că începi să-ţi pierzi încrederea. Am fost trădat. A greşit, nu o judec, nu am judecat-o niciodată, am povestit doar ce s-a înâmplat, nu am avut niciun conflict, nu am tras-o la răspundere, am încercat să uit şi să mă gândesc că a fost doar o etapă din viaţa mea. Am încercat să uit de ea şi de întâmplarea respectivă”, a declarat Andrei Ștefănescu.

Sylvia s-a apucat de yoga

După divorţ, cariera ei a luat-o la vale şi nu a reuşit să mai intre în topurile muzicale, iar în ultimii ani s-a apucat intens de yoga. Mai mult decât atât, presa din ţara noastră scria în vara anului trecut că Sylvia s-a logodit în secret cu noul ei iubit, Dragoş.

„Odată cu minunatul curs de Yoga Teacher, am decis să-mi depăşesc limitele şi să fac cu adevărat nişte transformări cu privire la corpul meu. Am adăugat la programul meu de 3, 4 clase de yoga pe săptămână (hatha, ashtanga şi vinyasa) şi 2-3 antrenamente de circuite Hiit, pentru a vedea cu adevărat nişte schimbări. La toate acestea se adaugă şi o dietă corectă, fără abateri, low carb. Fără dulciuri, fără sucuri, fără sosuri, prăjeli şi carbohidraţii reduşi la minimum“, spunea Sylvia în vara acestui.