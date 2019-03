Lansare carte de specialitate in scleroza multipla, profesor dr. Stefan Stangaciu si dr. Vanessa Youness

Cartea „Apifitoterapia in tratarea sclerozei multiple” urmeaza sa fie lansata de catre profesor dr. Stefan Stangaciu, presedintele Societatii Romane de Apiterapie si presedintele Societatii Germane de Apiterapie, împreună cu pacienta sa, dr.Vanessa Youness.

Dr. Vanessa Youness spune ca aceasta carte este o speranta pentru pacientii cu scleroza multipla (SM). Care, din pacate, odata cu primirea unui asemenea diagnostic, multi isi pierd de fapt orice speranta, informează tonica.ro.

Este o carte care vrea sa redea viata pacientilor care simt ca, odata cu acest diagnostic, dreptul la o viata normala, activa si sanatoasa le-a fost luat. Este o carte care vrea sa arate ca, daca intr-adevar vrei si lupti, te poti vindeca. Unde este vointa este si putinta. Cartea nu se limiteaza, insa, doar la tratarea sclerozei multiple, ci aprofundeaza posibilitatea videcarii mai multor boli. Principiul de vindecare este acelasi pentru un spectru larg de afectiuni.

Ce este scleroza in placi/scleroza multipla?

Este o boala autoimuna care afecteaza sistemul nervos. Scleroza multipla consta in faptul ca celule imunitare ataca propriul sistem nervos, cu urmari precum pierderea vederii, amorteli, durere etc. Boala nemiloasa afecteaza aproape 2.1 milioane de oameni la nivel mondial si peste 10.000 de romani pe an, conform datelor furnizate de Societatea de Scleroza Multipla din Romania.

Lansarea cartii este asteptata in primavara acestui an!