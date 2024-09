Larisa Uță susține că Alin Oprea a fi înșelat-o. Ce a găsit fosta soție a artistului în telefonul lui, după 23 de ani de mariaj

La 3 ani de la divorțul de Alin Oprea, Larisa Uță a ieșit pentru prima dată public și a fost dispusă să dezvăluie și partea ei de poveste. Cei doi au divorțat în anul 2021, divorț care s-a lăsat cu scandal, acuze de infidelitate și dispute legate de bani. Femeia a povestit șocul prin care a trecut atunci când ar fi găsit în telefonul artistului mai multe imagini intime cu altă femeie.

Alin Oprea și Larisa s-au cunoscut în anul 1997. Doi ani mai târziu s-au căsătorit și au devenit părinții a doi copii – Melisa și Adrian. În anul 2021, cei doi soți și-au anunțat divorțul. De atunci și până acum, artistul a fost aproape tot timpul dispus să ofere detalii despre căsnicia lui și motivele care au dus la ruptură, însă nu același lucru s-a întâmplat și în cazul Larisei. Ei bine, după ce încercat să fie cât mai rezervată în declarații, femeia a ieșit public și a spus tot. NU RATA: Larisa Uţă a redeschis scandalul, iar acum… Alin Oprea o desfiinţează: „O femeie mutilată de ură, răutate și dorință de răzbunare”

Invitată în podcastul lui Bursucu`, fosta soție a artistului a dezvăluit detalii neștiute dintr-un episod traumatizant petrecut în timpul căsniciei lor – momentul în care ea ar fi descoperit că Alin Oprea are o relație extraconjugală cu o altă femeie. În anul 2020, Larisa Uță susține că a găsit în telefonul fostului ei soț mai multe dovezi ale infidelității, dovezi care au dus-o cu gândul la faptul că fostul ei soț ar fi înșelat-o de ani buni cu femeia respectivă. Acela a fost momentul care a dus la destrămarea completă a familiei Oprea.

„Toată viața noastră, 24 de ani, am avut telefoanele pe masă. Am avut aceeași parolă toată viața. Nu am controlat niciodată în viața mea telefonul lui. Pentru că eu consider că în momentul în care controlezi telefonul, e clar că ai o bănuială. Când deschid telefonul, văd o singură poză, făcută în seara respectivă, el cu două femei. Nu am comentat nimic. A doua zi dimineață, a intrat la duș. Și-a lăsat telefonul băgat sub fața de masă.

Când mă uit în videoclipuri, văd o doamnă cu mișcări suave. Am văzut actul în sine. Nici măcar nu l-a filmat altcineva, el filma chestia asta. Am intrat în baie, i-am lăsat telefonul și am ieșit. A ieșit instant. Nu am putut să mă duc în fața lui să stau de vorbă cu el. Avea femeia aia poze cu el de ani de zile. Erau la ea pe Facebook. Nu știu exact cam când au început, ei zic că 2019-2020. Eu cred că relația lor a început din anul 2018”, a declarat Larisa Uță, la podcastul lui Bursucu’