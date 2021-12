Anul 2021 a fost unul al schimbărilor din punct de vedere sentimental pentru Nick Rădoi, însă afaceristul știe cum să se pună pe picioare. Timp petrecut alături de familie, dar și petreceri în stilul caracteristic, asta pare să fie metoda pe care o aplică atunci când lucrurile nu merg chiar așa cum și-ar dori. Vegas-ul este preferatul său, iar Revelionul nu-l putea sărbători în altă parte!

De Crăciun, Nick Rădoi s-a bucurat de prezența membrilor familiei. Copiii, nepoții și chiar fosta soție au stat la masă cu afaceristul și au făcut din sărbătoarea Nașterii Domnului o amintire de neuitat.

De Revelion însă, lucrurile se schimbă! Afaceristul va merge în Las Vegas, unde, zice el, se distrează cel mai bine.

(VEZI ȘI: NICK RĂDOI VORBEȘTE DESPRE PLANURILE SALE! “ÎN AMERICA AM CONSTRUIT UN IMPERIU!”)

Las Vegas, „polul” distracției pentru afacerist

Cunoscut pentru petrecerile pe care le organizează, dar și pentru felul în care știe să se distreze, Nick Rădoi nu se dezice nici de această dată. Chiar dacă nu are parteneră, milionarul de peste Ocean știe una și bună: Noaptea dintre ani se sărbătorește cel mai bine în Vegas!

„În ceea ce privește Noaptea de Anul Nou, o să o petrec în Las Vegas. Pentru că acolo e singurul loc în care poți să te distrezi și să simți că e Anul Nou” , ne-a declarat Nick Rădoi.

”Afacerile îmi sunt afectate!”

Pandemia a afectat toată Planeta, iar afacerile lui Nick Rădoi nu au făcut excepție! Românul stabilit în Statele Unite a dezvăluit pentru CANCAN.RO care este situația business-urilor sale:

„Foarte multă lume a suferit din cauza pandemiei și aici mă pot include și pe mine. Afacerile îmi sunt afectate, dar pentru mine e foarte OK. Toată viața am muncit și au trecut ani în care nu am știut să fac altceva decât să muncesc. Așa că e timpul să schimb lucrurile și să fac în așa fel încât să existe mai mult pentru mine.Sunt determinat să schimb mai multe aspecte din viața mea!

Să nu mai muncesc atât de mult, să văd toată lumea, să ajung în România de mai multe ori, nu doar o singură dată. De când a venit pandemia, nu am reușit să vin în România decât de vreo două, trei ori. Asta e ideea, să am o viață mai liniștită și timp mai mult pentru mine”, ne-a dezvăluit afaceristul.

(CITEȘTE ȘI: NICK RĂDOI RĂSPUNDE ACUZAȚIILOR PE CARE MĂDĂLINA APOSTOL I LE ADUCE)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com