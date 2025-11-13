Lăsata Secului de Crăciun 2025. Ce interdicție majoră au creștinii pe 14 noiembrie, dar și tradiții sau obiceiuri importante

Sâmbătă, 15 noiembrie, începe calendaristic Postul Crăciunului sau Postul Nașterii Domnului. Postul de încheie pe data de 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Până atunci, credincioșii trebuie să țină cont de o parte din tradițiile și obiceiurile importante. Este indicat să nu te abați de la ele.

În fiecare an, credincioșii se pregătesc pentru Lăsata Secului, adică începutul Postului Crăciunului, cunoscut și ca Postul Nașterii Domnului. Potrivit tradiției, dacă data de 14 noiembrie cade într-o zi de miercuri sau vineri, zile de post în calendarul ortodox, începutul Postului Crăciunului se mută cu o zi înainte. În acest an, ziua de 14 noiembrie pică vineri, ceea ce înseamnă că Lăsata Secului a început pe 13 noiembrie și prima zi din Postul Crăciunului devine 14 noiembrie.

Tradiții și obiceiuri de Lăsata Secului 2025

Conform tradițiilor din popor, în ziua de Lăsata Secului, femeile nu au voie să coasă, să țese, să toarcă. În caz contrar, riscă să fie lovite de boli și rele. În seara aceasta, gospodinele își spală toate vasele, apoi le așează cu gura în jos pe masă, prin acest mod vor împiedica spiritele rele să se ascundă în ele și să ispitească pe cei din casă.

De asemenea, în această zi se evită treburile gospodărești grele. Nu se spală și nu se face curățenie temeinic. În unele zone rurale din țară, Lăsata Secului reprezintă o sărbătoare extrem de importantă, care marchează momentul de cumpănă dintre noul an agrar și cel vechi.

Oamenii trebuie să rostească cuvintele: ”Păsările cerului! Eu vă dau vouă hrană din masa mea, cu care fiți îndestulate și de la holdele mele oprite”. Se crede că, făcând acest ritual, vrăbiile nu vor strica ogoarele.

Credincioșii țin post timp de 40 de zile, zile în care vor avea următoarele dezlegări la pește:

21 noiembrie – Intrarea Maicii Domnului în Biserică

22 noiembrie

23 noiembrie – Sfântul Antonie de la Iezerul Valcii

25 noiembrie – Sfânta Muceniță Ecaterina și Sfântul Mercurie

29 noiembrie

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei

2 decembrie – Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihăstrie

4 decembrie – Sfânta Varvara

6 decembrie – Sfântul Ierash Nicolae

7 decembrie – Sfânta Muceniță Filofteia

9 decembrie – Zamislirea Sfintei Fecioare Maria

13 decembrie

14 decembrie

18 decembrie – Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul

