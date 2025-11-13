Acasă » Știri » Lăsata Secului de Crăciun 2025. Ce interdicție majoră au creștinii pe 14 noiembrie, dar și tradiții sau obiceiuri importante

Lăsata Secului de Crăciun 2025. Ce interdicție majoră au creștinii pe 14 noiembrie, dar și tradiții sau obiceiuri importante

De: Irina Vlad 13/11/2025 | 22:28
Lăsata Secului de Crăciun 2025. Ce interdicție majoră au creștinii pe 14 noiembrie, dar și tradiții sau obiceiuri importante

Sâmbătă, 15 noiembrie, începe calendaristic Postul Crăciunului sau Postul Nașterii Domnului. Postul de încheie pe data de 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Până atunci, credincioșii trebuie să țină cont de o parte din tradițiile și obiceiurile importante. Este indicat să nu te abați de la ele. 

În fiecare an, credincioșii se pregătesc pentru Lăsata Secului, adică începutul Postului Crăciunului, cunoscut și ca Postul Nașterii Domnului. Potrivit tradiției, dacă data de 14 noiembrie cade într-o zi de miercuri sau vineri, zile de post în calendarul ortodox, începutul Postului Crăciunului se mută cu o zi înainte. În acest an, ziua de 14 noiembrie pică vineri, ceea ce înseamnă că Lăsata Secului a început pe 13 noiembrie și prima zi din Postul Crăciunului devine 14 noiembrie.

Tradiții și obiceiuri de Lăsata Secului 2025

Conform tradițiilor din popor, în ziua de Lăsata Secului, femeile nu au voie să coasă, să țese, să toarcă. În caz contrar, riscă să fie lovite de boli și rele. În seara aceasta, gospodinele își spală toate vasele, apoi le așează cu gura în jos pe masă, prin acest mod vor împiedica spiritele rele să se ascundă în ele și să ispitească pe cei din casă.

De asemenea, în această zi se evită treburile gospodărești grele. Nu se spală și nu se face curățenie temeinic. În unele zone rurale din țară, Lăsata Secului reprezintă o sărbătoare extrem de importantă, care marchează momentul de cumpănă dintre noul an agrar și cel vechi.

Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul
Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Oamenii trebuie să rostească cuvintele: ”Păsările cerului! Eu vă dau vouă hrană din masa mea, cu care fiți îndestulate și de la holdele mele oprite”. Se crede că, făcând acest ritual, vrăbiile nu vor strica ogoarele.

Credincioșii țin post timp de 40 de zile, zile în care vor avea următoarele dezlegări la pește:

  • 21 noiembrie – Intrarea Maicii Domnului în Biserică
  • 22 noiembrie
  • 23 noiembrie – Sfântul Antonie de la Iezerul Valcii
  • 25 noiembrie – Sfânta Muceniță Ecaterina și Sfântul Mercurie
  • 29 noiembrie
  • 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei
  • 2 decembrie – Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihăstrie
  • 4 decembrie – Sfânta Varvara
  • 6 decembrie – Sfântul Ierash Nicolae
  • 7 decembrie – Sfânta Muceniță Filofteia
  • 9 decembrie – Zamislirea Sfintei Fecioare Maria
  • 13 decembrie
  • 14 decembrie
  • 18 decembrie – Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul

Mesaje și urări de „La mulți ani!” pentru Sf. Mihail și Gavriil. Cele mai frumoase cuvinte pentru sărbătoriți

Câte zile libere au românii în 2026. Angajații își pot planifica deja prima mini-vacanță

Tags:
Iți recomandăm
Ce spune Ioana Ginghină despre criticile primite în urma dansului lasciv: „Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”
Știri
Ce spune Ioana Ginghină despre criticile primite în urma dansului lasciv: „Nu era ceva mai vulgar decât ce…
Ipoteză în cazul morții fetiței de aproape 2 ani în cabinetul stomatologic. Ce anestezic s-ar fi folosit
Știri
Ipoteză în cazul morții fetiței de aproape 2 ani în cabinetul stomatologic. Ce anestezic s-ar fi folosit
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Mediafax
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Gandul.ro
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează...
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Mediafax
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Click.ro
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde...
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
Digi 24
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de...
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Gandul.ro
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce spune Ioana Ginghină despre criticile primite în urma dansului lasciv: „Nu era ceva mai vulgar ...
Ce spune Ioana Ginghină despre criticile primite în urma dansului lasciv: „Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”
Cătălin Bordea are același tipar: bruneta e copy-paste după fosta soție. A încercat să se ascundă, ...
Cătălin Bordea are același tipar: bruneta e copy-paste după fosta soție. A încercat să se ascundă, dar n-a avut nicio șansă
Răzvan Simion, ispitit de aventură. Antena 1 îl curtează pentru Survivor: “E tentant!”
Răzvan Simion, ispitit de aventură. Antena 1 îl curtează pentru Survivor: “E tentant!”
Dan Bittman, fascinat de noua cucerire. A închis DEFINITIV capitolul Denise Rifai: “Foarte, foarte ...
Dan Bittman, fascinat de noua cucerire. A închis DEFINITIV capitolul Denise Rifai: “Foarte, foarte frumoasă”
Alina Plugaru, acuzată de o fostă angajată. Probleme din nou la salonul de masaj: „Am sunat la poliție”
Alina Plugaru, acuzată de o fostă angajată. Probleme din nou la salonul de masaj: „Am sunat la poliție”
Ipoteză în cazul morții fetiței de aproape 2 ani în cabinetul stomatologic. Ce anestezic s-ar fi ...
Ipoteză în cazul morții fetiței de aproape 2 ani în cabinetul stomatologic. Ce anestezic s-ar fi folosit
Vezi toate știrile
×