Laura Bretan a facut spectacol la semifinala Eurovision Romania de la Arad. Piesele calificate in finala

Piesele „Right now” (Olivier Kaye), „Your Journey” (Aldo Blaga), „D a i n a” (Letiția Moisescu & Sensibil Balkan), „Dear Father” (Laura Bretan), „On a Sunday” (Ester Peony), „Renegades” (Linda Teodosiu) s-au calificat în urma celei de-a doua semifinale a selecţiei naţionale pentru Eurovision 2019.

Etapa semifinalelor selecției naționale s-a încheiat duminică, la Arad, cu al doilea show al ediției din acest an a Eurovision România. Spectacolul a fost transmis în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD și online, pe TVR+.

În semifinala de la Arad au fost prezentate pe scenă, pe rând, piesele „Ielele”, cu 2Gents, compusă de Alexandru Ioan Antonescu, Cătălin Tamazlicaru, Ciprian Rogojan, Doru Todoruţ, pe versuri de Alexandru Ioan Antonescu, „Tears”, cu Georgy, muzica de Valentin Muntean și text de Claire Avakian, „Right now”, interpretat de Olivier Kaye, muzica Ovidiu Jacobsen, Shani Kfir și Rasmus Bosse, versuri de Ovidiu Jacobsen și Shani Kfir, „Discrete”, de Xonia, cu muzica și versurile semnate de Leticia Ascencio, John Scott Mulchaey, Edliberto Mendez, Rebecca Kathleen Creighton și George-Emanuel Călin, „Make Me Your Man”, cu TMW, pe muzică de Adrian Câmpurean, Adrian-Radu Rusu, Eduard Cîrcotă pe versuri de Adrian Câmpurean, „Give Up Now”, cântată de Johnny Bădulescu, compusă de Rob Price, „High Heels On”, cu trupa Echoes, muzică Liviu Elekes și Claudiu Dănăilă, pe versuri de Claudiu Dănăilă și Pavel Petricenco, „Your Journey”, cu Aldo Blaga, care a și compus melodia și versurile alături de Olivier Bassil și Nicoleta Roman, „D a i n a”, cântată de Letiția Moisescu & Sensibil Balkan, pe muzica semnată de Mihai Ogăşanu, Marian Enache și versuri de Roni-Cristiana Cazacu și Letiția Moisescu, „Dear Father”, adusă pe scenă de Laura Bretan, compusă de Mihai Alexandru, pe versurile Alexei Niculae, „On a Sunday”, cântată de Ester Peony, pe muzică de Ester Alexandra Creţu și Alexandru Şerbu, pe versuri de Ioana Victoria Badea, „Renegades”, cu Linda Teodosiu, compusă de Jonas Thander, pe versuri de Rachel Suter și Frank Giustra.

În urma primei semifinale, care a avut loc pe 27 ianuarie, la Iaşi, s-au calificat piesele Piesele „Army Of Love” (Bella Santiago), „Destin” (Trooper), „Skyscraper” (Teodora Dinu), „We Are The Ones” (Claudiu Mirea), „Without You (Sin Ti)” (Dya & Lucian Colareza) şi „Underground” (Mirela Vaida).

Piesele sunt încărcate pe site-ul dedicat, eurovision.tvr.ro, unde pot fi accesate şi alte detalii privind concursul.

Marea finală Eurovision România va avea loc pe 17 februarie, la București, și va fi transmisă în direct și în exclusivitate de TVR.

La capătul celor trei show-uri ale selecţiei naţionale, va fi ales reprezentantul României pe scena Eurovision din Tel Aviv, Israel.

Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de țări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa „Toy”.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006). Ediţia precedentă a concursului a avut loc la Lisabona, iar România a fost reprezentantă de trupa The Humans, care a participat cu piesa „Goodbye”.