Laura Bretan, spectacol incendiar cu rivalii de la Eurovision!

A impresionat cu vocea ei oameni de pe toate continentele, iar acum se pregătește pentru altă provocare! Laura Bretan va concura în cea de-a doua semifinală programată pe 10 februarie la Arad, cu piesa ”Dear Father”, compusă de Mihai Alexandru.

Laura are mari emoții și pentru evenimentul din 13 februarie, unde va susține, în București, la Cinema Pro, spectacolul intitulat ”Euro Story”. Alături de ea vor cânta: Aldo Blaga, Bella Santiago, Claudiu Mirea, Echoes, Ester Peony, Johnny Bădulescu, Letiția Moisescu & Sensibil Balkan, Linda Teodosiu, Olivier Kaye, Teodora Dinu, Trooper, Vaida și Xandra, adică rivalii ei de la Eurovision.

Biletele au prețuri cuprrinse între 50 și 100 de lei. Laura are un CV impresionant, pe plan muzical. A fost finalistă la “America’s Got Talent” și a câștigat sezonul 6 al competiției ”Românii au talent”, de la PRO TV.

Laura Bretan a câștigat sezonul 6 Românii au talent la doar 15 ani. În același an 2016 a ajuns în finala America’s Got Talent, unde a fost depășită de un alt copil-minune al muzicii, Grace Vanderwaal. Pe final de an 2018, românca și-a împlinit un vis mai vechi, acela de a se înscrie la la prestigiosul concurs Eurovision, selecția națională.