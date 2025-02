Laura Cosoi, amendată cu 2.400 de lei în ziua de Dragobete! Greșeala comisă în trafic: ”Polițiștii cred că te faci preș să nu îți dea amendă”

Laura Cosoi a comis-o chiar de Dragobete. Vedeta a avut parte de o întâmplare mai puțin fericită, ce a enervat-o destul de tare, dar care i-a adus și o amendă considerabilă. Se pare că blondina a călcat pe bec în trafic, a fost oprită de polițiști și s-a ales cu o amendă de 2.400 de lei. Ce a enervat-o, de fapt, pe actriță?

După ce a fost sancționată în trafic și i-a făcut cadou soțului de Dragobete o amendă frumoasă, Laura Cosoi le-a povestit fanilor din mediul online prin ce a trecut. Se pare că actrița a fost destul de supărată de atitudine pe care polițistul a avut-o fața de ea, dar și sancțiunea considerabilă a supărat-o.

Așa cum spuneam, astăzi – 24 februarie, chiar de Dragobete, Laura Cosoi a avut parte de o întâmplare ce nu a avut un final fericit. Ei bine, pentru că s-a răzgândit în ultimul momente și a făcut un viraj mai brusc, blondina a fost oprită de Poliție. Ghinionul a urmărit-o, căci după ce a fost oprită a realizat că nici actele nu le avea la ea.

„M-am gândit că în loc să merg înainte pe bandă, mai bine fac stângă, că era mai aproape, mai ușor de ajuns, era verde la ambele semafoare (…) Chiar nu făcusem nimic, mi se părea că sunt în grafic (…) Imediat am spus că îmi pare rău, că m-am răzgândit în ultimul moment, că am făcut stânga. Am spus îmi pare rău și aia e, nici actele nu le aveam la mine, că am plecat de acasă fără geantă”, a spus Laura Cosoi, pe Instagram.