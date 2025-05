Laura Cosoi, mamă EROINĂ! Ce face alături de fiicele sale, cum se trezește, și ce aliment NU lipsește de la micul dejun

Laura Cosoi, una dintre cele mai apreciate vedete din România, reușește să îmbine cu succes cariera sa de actriță și prezentatoare TV cu viața de familie. Deși programul său este adesea încărcat, actrița a găsit un echilibru între responsabilitățile profesionale și cele de acasă, fiind mama a patru copii.

Diminețile în familia Cosoi sunt intense și pline de energie. Ziua începe devreme, cu pregătirea celor patru fete – Rita, Vera, Lara și Aida. În timp ce unul dintre părinți se ocupă de copii, celălalt se asigură că micul dejun este gata, un ritual important pentru a începe ziua cu energie. Alimentația sănătoasă este o prioritate, așa că mesele includ alimente bogate în proteine, precum ouăle, esențiale pentru dezvoltarea celor mici.

După micul dejun, fetele sunt conduse la școală, grădiniță și creșă, un rol asumat de soțul Laurei, Cosmin. Pe parcursul zilei, Laura se ocupă de multiple proiecte profesionale, inclusiv filmări și campanii publicitare. Cu toate acestea, își face timp și pentru sine, dedicând câteva ore pentru sport, masaj sau întâlniri cu prietenii, menținând astfel un stil de viață echilibrat.

„Dimineața ne trezim, în general Rita, Vera, Lara și Aida, le spălăm, le pregătim, le îmbrăcăm. Sunt eu și Cosmin. Unul pregătește fetele, celălalt pregătește masa, mănâncă o gustare, un toast, nu cine știe ce dimineața, dar trebuie să aibă proteină, în special ou. (…) Apoi Cosmin le duce la școala, grădiniță, creșă.(…) Am pe cineva la mine care mă ajută să fac curat, de la ora 8:30 până la ora 16:00, ceea ce e extrem de important. Am acest ajutor zilnic, nu fac eu toate lucrurile astea. (…) Eu rămân acasă, pregătesc până la ora 10:00 chestii pe care le am de făcut în casă, dar dacă sunt obosită mă bag în pat și mai dorm două ore.”, a spus Laura Cosoi.