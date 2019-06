Laura Cosoi nu a rezistat! ”Uneori mi se face dor!” Unde s-a întors vedeta

Laura Cosoi a făcut anunțul, după o perioadă în care a stat alături de fetița ei, Rita. Vedeta revine la locul unde s-a consacrat!

Laura Cosoi se întoarce pe platourile de filmare. Actrița a postat un mesaj pe contul de socializare, în care le mărturisește fanilor cât de dor îi era de colegi.

„După un zbor plăcut și un mic dejun luat la ora 6.00 dimineața, am inceput filmările pentru un nou episod ”Lara”. Uneori mi se face tare dor de zilele lungi de filmare, de energia de pe platou, de glumele colegilor! Buna dimineața ?”, a scris laura Cosoi pe contul de socializare.

Laura Cosoi a devenit mama acum un an

Laura Cosoi a devenit mamă în urmă cu un an şi a fost atât de fericită, încât numărul kilogramelor acumulate n-a mai contat. În ultima perioadă a fost mai atentă la alimentație și așa reușit să-și recapete vechea siluetă. Laura Cosoi are 37 de ani şi este mămica unei fetiţe superbe, care i-a adus bucurie în viaţă, motiv pentru care vedeta nu s-a grăbit să urmeze diete stricte pentru a reveni la silueta pe care o avea înainte de sarcină.

”Am revenit la kg de dinaintea sarcinii, dar mai am de lucru la tonifiere. Recunosc ca nu mai pot sa ma organizez atat de bine si la sport ajung mai greu, dar nu ma plang caci ne cam alearga antrenorul nostru personal, Rita. Cu aceste imagini vreau doar sa spun ca nu mi s-au parut o povara kg in plus ramase imediat dupa sarcina, pentru ca sunt firesti. Transformarile corpulului in momentul sarcinii si dupa sunt doar o etapa, iar in timp silueta isi recapata forma. ☺️ Cel mai important este sa te simti bine si sa fii sanatoasa pentru tine si pentru copilul tau ! ♥️Gand pentru viitoarele si prospetele mamici!”, a scris vedeta pe Instagram.